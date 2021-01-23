欧中投资协定：中国尚未具体承诺禁止强迫劳动

欧盟公布"欧中全面投资协定"部分内文，欧盟强调取得中国市场准入及改善竞争环境的承诺，但中国没有实质承诺将批准禁止强迫劳动国际公约。

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欧盟在2020年12月30日宣布与中国原则上达成全面投资协定（CAI），欧盟贸易总署在1月22日公布这份协定部分内文，但强调可能由于法律和技术修订的过程而进行修改。

欧盟公布的内文包括关于协定目标和定义、投资自由化、监管框架、投资及可持续发展及争端解决等章节。 中央社报道，欧盟先前指出与中国就更多行业的市场准入进行谈判，包括制造业、新能源汽车、金融、电信、电脑、货柜、航空运输等。而最新公布内文显示，双方协定同意取消从事某种特定经济活动的企业数量、特定部门或子部门中雇用的人员总数、股份及合资等限制要求。

此外，协定指致力在开放、互惠互利的基础建立经济关系，确保建立"公平竞争"、透明性及可预测和基于规则的投资环境；减少或消除相互投资的障碍。

不过，包括欧洲议会及各国人权支持者一直以来关切中国强迫新疆维吾尔族劳动问题，呼吁与中国的协议应该要有能够充分符合禁止强迫劳动有关国际公约的条款。但协定内文中国并未给予具体承诺。 协定指出，"支持以高水平的环境及保护劳工权利的方式促进投资，缔约双方同意共同关心的劳工问题进行适当对话和合作。但如果缔约方尚未批准国际劳工组织的相关基本公约，则应持续不断努力。

"欧中全面投资协定"未来需经欧洲议会通过，但目前这项协定已引起不少欧洲议会议员反对声音。

欧洲议会在1月21日通过决议，对"欧中全面投资协定"谈判结束但内文没有反映议会要求利用投资谈判作为促进人权工具感到遗憾。 议员们说，欧盟急于达成该协议，不对中国严重和持续的侵犯人权行為採取具体行动，这可能损害欧盟捍卫人权的声誉。