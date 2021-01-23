武汉封城一周年不堪回首

一年前，一月23日凌晨，武汉下达紧急封城令，数十万武汉人在他们的城市彻底封死前逃走了，留下的大部分市民陷入水深火热。元旦除夕，全世界看到了武汉人上街欢庆的场面，武汉人的举动令曾经为这座城市日夜揪心的许许多多人宽慰，同时也让人们感到疑惑，为什么单单武汉，其他中国的大城市为什么没有任何庆祝活动？

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习近平宣布抗疫胜利有点太早

1月22日传出的消息是，中南海所在地，北京东城西城区周五周六连续两天进行核酸检测。北京疫情防控再度升级的同时，上海也出现疫情，21日新增6例确诊，都是本土病例。

紧邻北京的河北省疫情反弹，已与北京处于互相封锁状态。东北的情形也在反复，黑龙江已经下达了紧急封城令，几千万人不能随意行动。

连续几日，中国每天的确诊都在一百以上，这个数字跟正在遭疫情严重侵袭的欧美比起来真的不算什么，但这在五月份以来基本控制疫情的中国，是一个很高的数字。

去年，因为疫情在春节到来前爆发，中国人最重视的农历新年没有过好，有许多人甚至没有过，今年，当局严加防范，劝人就地过年，不少人感叹，今年的春节可能又过不了了。北京早已劝告市民就地过年，各地政府为了劝人不要出行，想出各种各样的口号，比如成都一些小区就在广播：“宁愿把脑袋睡扁，也不要出去冒险，宁愿把沙发坐破，也不要出去惹祸”，有的地方墙上挂着“何以解忧，唯有留守”的大字等等。

春运人次已下修到2.96亿人次，只有往年的十分之一。

中国领导人习近平9月8日宣布，中共带领全国人民“取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举！”，还有，中国在“第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案”......

前面一段话是否说得太早，的确，中国在大约几个月的时间里基本控制住了疫情，但是，现在，疫情又开始反弹，中国周边的日本和韩国等国，疫情也变得严重，而且，如何防疫的问题，世界各国都相当谨慎，几乎没有国家领导人早早宣布胜利，更不敢说创造了一个人类同疾病斗争史上“又一个英勇壮举”。

第二段话中的三个“第一时间”，至少国际舆论很难相信，北京当局被世人指责的恰恰是在疫情爆发初期，不但没有在第一时间向国际社会通报，而是隐瞒疫情，从2019年12月下旬，到1月20日当局公开承认“人传人”，错失了三周多时间，根据科学家意见，如果早三周采取重大防疫行动，感染人数就会大大减少，可能不会出现今天的新冠大流行的局面。

张永贞的上海团队在1月5日已经发现了新冠病毒基因排序，并已向中国国家卫健委报告，建议当局采取适当的措施防止扩散，但团队等到1月11日仍未见国家当局有任何行动时才决定在virologic.org网站上公开世界上第一个新冠病毒基因序列。但当局在翌日却以“整改”的理由关闭张永振的实验室。

最初被叫做武汉不明肺炎的病毒，后来正式命名2019新型冠状病毒，从武汉传到全中国，从中国传到世界，截至23日，死于疫情的人已超过二百万。

泄露天机的武汉原市长周先旺

1月22日消息，武汉市长周先旺已出任湖北政协党组成员，这意味着未达届退年龄的周先旺已卸任市长职务，赋闲退居“二线”。

周先旺一年前作为武汉市长，在记者追问疫情时前言不搭后语，他同当时的武汉市委书记马国强，湖北省委书记蒋超良，湖北省长王晓东被人讥称为“湖北F4”，在新闻发布会上表现狼狈。舆论要求免职的呼声很高。

但是周先旺于去年1月11日向武汉官网『汉网』披露了一个重大信息，他表示早已在12月份就向中央报告了疫情，就已向科学家通气，他暗示做了该做的，在被问到武汉为什么没有及早向社会公布疫情，周先旺称自己是“依法披露”，在没有得到“授权”的情况下，他无权告知社会。

周先旺1月27日还对央视说，“作为地方政府，我获得这个资讯以后，授权以后，我才能披露，所以这一点在当时有很多不理解”。周先旺的表态暗示地方上没有责任，被认为向中央推卸责任的甩锅之举。但他的这番话揭出一段重大官场隐情：中南海的权贵们对延误防疫时机是有重大责任的。

追溯病源的世卫专家团

科学家认为追溯病源是为了更好的预防未来的疫情，新冠疫情是在武汉爆发的，国际社会一直要求去武汉调查溯源，中国一直拒绝，期间又做了大量的甩锅的工作，暗示源头在外国，中国外交部部长王毅直到最近还毫无根据地表示，可能病毒是多地多发。

拖了整整一年，世卫组织的专家团最近才被允许前往武汉调查。但据纽约时报披露，关键部分的调查将由中国科学家主持，舆论对专家们能否得到真相抱持怀疑。

国际专家们1月14日抵达武汉，然后住进旅店实施隔离，隔离时间两周。在这期间，他们开始远距离工作。等到隔离期结束，再去现场调查，比如去中国科学院武汉病毒研究所，去这个研究所最关键的病毒科学家石正丽负责的P4病毒室查询记录，中方能向专家们开发所有资料吗？

世卫组织为了专家们的调查工作顺利进行，行前表示，去武汉溯源，不是要找出一个罪犯。1月23日，世卫组织表示，现在要指出新冠病毒的源头在哪，为时尚早。

张展 艾芬 陈秋实 方斌

武汉爆发疫情后，出现了一批索求真相的勇士。

最早进入武汉了解疫情的公民记者是陈秋实，他每天用视频向外界报告所见所闻，他深入医院，进入方舱，了解真相，有一天，他被消失了，至今没有音信

方斌是一位武汉市民，痛感于官方隐瞒疫情真相，决心不顾危险自己调查。他深入医院，发出医院走廊停满来不及带走的死者的照片。当警方上门时，他还通过视频发出最后的呼吁，希望大家站起来同专制政权斗争，他被抓走了，至今没有音信。

公民记者张展，12月28日在上海被判四年重刑，她于2月份进入武汉，总共向外界发布了100多个视频，如实地反映出疫情下武汉人的艰难生活，然而她被以“寻衅滋事”的罪名判了重刑。

张展在法庭上对审判长说：“这是审判你的法庭，不是审判我的法庭”。1月22日，美国等14个国家呼吁中国当局立即释放张展

艾芬是已故吹哨人李文亮医生的同事，武汉中心医院急诊部主任，是她，最早把武汉出现类似于萨斯一样病毒的消息传了出去。2019年12月30日，艾芬拿到了一份新冠病毒检测报告，她拍了照片，转发给医院同事，同日，李文亮看到她发出的截图后传给了更多的人，李文亮被训诫。1月2日那个早上，艾芬被叫到院党委书记蔡莉办公室训斥，她后来说，被一连串恐吓的言语吓住：“医院的人给我打电话，我都不敢跟他们说病毒”。

艾芬后来给『人物』杂志详细讲述了那段时间发生的事情和她个人的遭遇，引起世人 关注，尤其她说的一句话：“老子就是要说”，成为鼓舞人心的格言。

艾芬后来长时间沉默，她不能再给外界谈论关于疫情的事情，2020年12月30日，艾芬在微博发声了：“2020年的这场灾难给每个人的生活都带来了不同的变化和冲击，而对于我来说，更是雪上加霜：年头侥幸躲过了病毒侵犯却在46岁生日的第二天没能躲过视网膜脱落，右眼近乎声明”。

由于误诊，她的右眼差不多失明了。她要爱尔医院公开承认错误。她站出来向爱尔集团挑战。她在1月22日凤凰网刊载的一篇报道中说，“每个人都可以像我一样，站出来说话，挑战不合理的事情”。她还说：“你越掩盖，有人就越战越勇。我是一颗钉子，每天敲敲敲。你就是庞然大物，我总一天也能把你敲倒。”