美国安顾问电欧日盟友谈优先对华 中共智库倡谷歌入华换美放生华为TikTok

有中共官方背景的「全球化智库」在美国新任总统拜登履新时发表报告，指对华遏制的两党共识可能会进一步强化，北京须在外交上保持中美合作之余，制订反制美方打压之策，经济上可相互放宽企业准入，建议中方放宽谷歌、推特、脸书等美国高科技企业来华投资经营，以换取美方取消对华为、TIKTOK、腾讯、阿里巴巴和小米等中国企业的打压。不过，美国白宫新任国家安全顾苏利文(Jake Sullivan)上任翌日便致电欧日多国高级官员，指拜登政府希望巩固和加强美欧和美日联盟关系，优先共同应对包括中国在内等议题。

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根据美国国家安全委员会昨(22日)天发布的声明，苏利文周四(21日)与法国总统外事顾问博纳(Emmanuel Bonne)、德国总理外交政策顾问黑克尔(Jan Hecker)、英国外相蓝韬文(Dominic Raab)和日本国家安全保障局局长北村滋(Shigeru Kitamura)等四国对应官员分别通了电话，国安委发言人韩恩（Emily Horne）表示，与欧洲伙伴的谈话中，苏利文强调拜登政府加强跨大西洋联盟的意图，并重申美方愿与欧洲盟国就一系列「共同的优先事项密切合作」，应对中国、伊朗和俄罗斯等相关议题；而与日本的通话中，苏利文则强调美日同盟的重要性，并希望一同应对重大的区域和全球性挑战，包括武汉肺炎疫情、中国和朝鲜等问题。

美国新任总统拜登在他的就职演说中曾表示，美国将修复与同盟的关系，并再次与世界接触。评论一般认为，苏利文在拜登履新后翌日致电欧日盟友是意料中事。

苏利文履新后的首项工作反映了美方认为中国是一项挑战的立场，亦未见响应由中共统战部属下机构成立的全球化智库（CCG）在拜登宣誓就职日发表报告中递出的橄榄枝。

这份题为《拜登时代的中国与美国：趋势与应对》的报告指出，虽然对华遏制仍是民主共和两党共识，甚至可能得到强化，但拜登政府或将对中美关系呈现利好，原因是美国对华政策将趋于理性，贸易谈判有望重启，而多边合作领域将得以扩宽，人文交流恢复可期，是促成「合作性竞争」关系的重要机遇。但报告同时指出，美国自前总统奥巴马时期开始形成的对华遏制战略不会改变，拜登的对华政策很可能延续在经贸、科技及军事上的强硬态度，而且更注重在意识形态上利用人权问题加强渗透，而美国多边结盟的外交方针将令日后的中美博弈更加复杂。

报告提出12项建议，包括中美适时恢复及创建双边高层次多渠道对话交流机制、中美欧建立三方对话协调机制并尽早召开全球疫苗峰会，但更多的建议是在加强两国经贸交流、对话和谈判的机会，包括两国加入跨国经贸组织，例如跨太平洋伙伴全面及进步协议（CPTPP），而具体建议则是互相放宽企业准入及市场竞争限制，美方取消对华为、TIKTOK、腾讯、阿里巴巴、小米等中国企业打压，中方放宽谷歌、推特、脸书等美国高科技企业来华投资经营。报告期望，藉双方在贸易、人文交流，缓解中美关系。

全球化智库（CCG）于2008年由中共统战部属下的协会成立，现由中共对外联络部负责协调，是中联部「一带一路」智库联盟和财政部美国研究智库联盟的理事单位。