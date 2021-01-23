美英德等14国发表声明 呼吁立即释放张展

英国、美国、德国和加拿大等14国1月20日发表联合声明，批评中国当局限制新闻自由，并敦促其立刻释放张展和其他因新闻报道而被拘留的人士。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）亦通过推特表示，我们敦促中国当局释放张展和所有因工作而被拘留的记者。

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发表这一联合声明的14国均为媒体自由联盟（Media Freedom Coalition）的成员，包括加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、英国和美国。该联盟当天发出的声明写道，“以下签名的媒体自由联盟成员对最近张展在2020年早些时候报道武汉新冠肺炎事件后被判处4年监禁表示强烈关切。”

声明称，“我们对中国当局不断限制媒体自由的努力深表关切，媒体自由是保护人权和基本自由的一个基本要素。据信，目前中国总共至少有47名记者被拘留，比世界上任何其他国家都多。我们敦促中国当局立即释放张展女士以及所有因报道而被拘留的人。”声明指，“我们还敦促中国当局允许记者从事他们的职业，而不必担心被逮捕、骚扰或报复，并结束对媒体的广泛审查和控制以及更广泛的言论自由。”

拉布通过推特表示，“作为媒体自由联盟的共同主席国，英国致力于保护全世界记者的权利和安全。我们敦促中国当局释放张展和所有因工作而被拘留的记者。#捍卫媒体自由” 张展今年37岁，是西南财经大学金融专业硕士，也是一名基督徒和公民记者。张展曾是一名律师，但因参加维权活动等被注销律师执照。

张展在去年新冠肺炎疫情期间，曾经到武汉采访后遭拘捕，后被控寻衅滋事罪。该案12月28日在上海浦东新区人民法院一审判决，罪名成立，张展被判有期徒刑4年。她在被逮捕前从2月初以来一直在武汉报道当地的新冠病毒疫情。