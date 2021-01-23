英国新冠病毒死亡逼近10万大关 疫苗接种创单日新高

英国政府统计数字显示，英国过去24小时新增新冠病毒死亡1348例，累计死亡逼近10万例。周六有47万8248人接种疫苗，接种率创单日新高。另外，美国北卡罗来纳州发现首例新冠变种病例。

广告 继续浏览后续

路透社报导，英国政府数据显示，英国目前接种第一剂疫苗人数达586万人。周六一天，接种人数超过47万8000人，创单日新高。

虽然单日新增死亡病例略有减少，为1348例，前一天达1401例，但英国累计新冠病毒死亡增至9万7329例。周六新增确诊3万3552例，也较前一天的4万261例有所减少，累计确诊攀升到361万7459例。 英国境内染疫死亡人数逼近10万大关，高居欧洲之冠，全球排名第5高，仅次于美国、巴西、印度和墨西哥。

另外，意大利周六新增488例新冠死亡病例，较前一天的472死增加，累计死亡增至8万5162例，排名欧洲第2高，仅次于英国。 意大利卫生部周六通报，新增确诊1万3331例，较前一天的1万3633例减少，累计确诊245万5185例。新增重症患者174人，较一天前的144人有所增加，重症总数2386人。

法国卫生部周六晚间通报，法国新增确诊2万3924例，重症患者人数2896，比前一天略有减少。

另外，美国北卡罗来纳州发现首例新冠变种病例。美国全国广播公司报道,北卡罗来纳州发现首例新冠变种病毒为B117，目前全美有195人感染变种病毒。北卡罗来纳州当局表示，当地感染人数众多，呼吁民众尽量待在家中，并实行防疫禁令。