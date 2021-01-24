欧洲接种后死亡案例未发现与疫苗有直接关联

欧美开始接种新冠疫苗以来，出现多起接种不久后死亡案例，专家表示，截至目前，未发现死亡与接种有直接关联。

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上周，挪威对大约两万养老院老人注射辉瑞疫苗后不久，33位老人死亡，立即引起外界对疫苗安全性能的担忧。

挪威卫生当局表示，对死者研究后发现，至少其中13位不仅“超高龄”而且“体能极其虚弱”，本身就有“严重疾病”。因此，死亡与注射疫苗没有任何直接关联。但挪威卫生当局推测注射疫苗时产生的发烧、恶心等常见副作用虽然对健康人不会有任何影响，可能会对有些体弱多病的老人引发死亡。

上述事件在挪威以外的地区引发广泛关切，甚至被有人用来作为反对使用疫苗的依据，迫使挪威卫生当局出面强调，目前没有任何证据显示疫苗和接种疫苗后死亡有关系。

法国医药局1月22日表示，在对居住在慢性病和重症老人的疗养院(Ehpad)的80万老人注射辉瑞疫苗之后，其中9位老人病故。法国这类疗养院居住的老人年龄大多八十以上，身患多种疾病，且已失去自理能力。法国医药局表示，经过研究，没有发现老人死亡与注射疫苗之间存在前因后果。

另外，在瑞典和冰岛也分别发生了对年老体衰者注射疫苗不久后死亡的案例，瑞典13人，冰岛7人，但都没有发现与接种有任何关系。

葡萄牙当局月初报告一起一位医务人员接种两天后死亡的事件，但该国司法部长宣布，尸检结果显示：“死亡与新冠疫苗不存在任何直接关联”。

1月18日，法国卫生部长韦兰表示，“至今欧盟境内共有71位老人接种后死亡”，但他没有提供更多细节。

欧盟医药局同日表示，“没有任何一位接种老人的死亡与接种疫苗有关系”，但负责人表示，每当发生一起死亡或一起严重事故，当局都要展开调查，研究是否疫苗起了何种作用。截至目前，上述死亡不被视为“非正常死亡”。

在大多数欧洲国家，首先接种的是老人，在法国，第一批接种的老人年龄都在八十岁以上。传染学专家Stephen Evans表示，“当我们给高危人群接种疫苗时，接种疫苗后不久就会有死亡同时发生。”

欧洲卫生当局认为上述死亡不能证明疫苗的安全性发生了问题，但强调接种监督，对所有接种后死亡或出现的严重副作用都要展开严肃的调查。