美国务院称支持台湾 中国军机大举扰台 美罗斯福号航母进入南海

在台湾通报今年来最大规模中国军机扰台之际，美国印太司令部表示，美军罗斯福号航母战斗群已进入南海，促进"航行自由"。法新社报道，美国国务院发言人重申美国支持台湾"坚如磐石"，这是拜登就任美国新总统后美国政府首次就台湾问题发表声明。

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法新社消息，美国国务院发言人内德·普莱斯（Ned Price）在一份声明中表示：美国注意到中国目前对包括台湾在内邻国的威胁并感到忧虑”，并“敦促北京停止对台湾在军事，外交及经济领域施压”。 这是自美国总统拜登本周就职以来有关台湾的第一份声明。

在台湾通报今年来最大规模中共军机扰台之际，美国印太司令部周六表示，美军罗斯福号航舰战斗群已进入南海，以促进"航行自由"。此次美军航母群进入南海时机格外敏感，引人关注。

根据声明，罗斯福号航母战斗群指挥官韦瑞西莫（Douglas Verissimo）表示，航母战斗群再度进入南海"执行例行任务"，除了为"促进航行自由"，也为了"让盟邦和伙伴国安心"。

美军罗斯福号航空母舰战斗群驶入南海后，台湾防卫部周日晚间表示，解放军连续两日派军机飞入台海西南部的防空识别区，继周六13架后，周日再有包括战机及反潜机在内，共15架军机飞入有关空域，规模是今年以来最大。台湾当局派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空导弹追踪监控。

中央社援引路透社报导，美军印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）发表声明说，罗斯福号航母战斗群进入南海执行"例行 任务"，目的是"确保航行自由，并建立有利于海上安全的伙伴关系"。

美军声明引述罗斯福号战斗群指挥官海军少将韦瑞西莫（Douglas Verissimo）表示：全球2/3的贸易交通穿过这个非常重要的区域，因此我们维持在这里的部署，并持续促进遵守规则的秩序，可说至关重要。这样的秩序也是我们过去全都能够繁荣发展的原因。"

美国新总统拜登20日才宣誓就职。他提名的国务卿布林肯19日在联邦参议院听证会上表示，在全球所有国家中，中国"无疑"对美国构成最重大的挑战。