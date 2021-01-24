荷兰等国民众举行示威 抗议政府限制措施

英国变种病毒继续蔓延，世界各国纷纷加强限制措施，周末荷兰等国民众举行示威，抗议政府的限制措施。法国实施新边境控制措施，防止再度全国性封城。

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荷兰首都阿姆斯特丹及南部城市埃因霍温，周日分别有民众示威，抗议政府应对疫情而实施的封锁措施。示威民众与警方发生冲突。在阿姆斯特丹，警方出动水炮、骑警和警犬，驱散在一个广场附近聚集的示威者，有人怀疑焚烧杂物，也有示威者向警察方向投掷物件。警方拘捕超过100名涉嫌向警方投掷石块的人。埃因霍温也有几百人上街，警方以水砲和催泪弹驱散，最少30人被捕。

为了遏止疫情，荷兰周六起实施二战以来首次宵禁，警方说，有25人涉嫌违反宵禁令被捕，超过3500人被发出罚单。在中部一渔村，有年轻人焚烧病毒检测设施，抗议宵禁令。

另外，丹麦首都哥本哈根周日晚也发生民众抗议示威。三人被逮捕。 而在西班牙马德里，数千民众周末举行示威，反对"病毒骗局"，一些示威者认为，病毒"根本不存在"。

英国周日新增确诊超过3万例，又有近49万2千人接种疫苗。英国的卫生大臣表示，当地至今发现77例在南非出现的变种新冠病毒确诊，至于在巴西出现的变种病毒，英国发现9例确诊。他说，涉及南非出现的变种病毒，全部与抵达旅客有关，并非社区传播，当局正密切监察，并加强追踪密切接触者。有专家表示，南非出现的变种病毒，可能损害现有疫苗的有效性。英国官员周一将开会，考虑对入境旅客实施更多限制，包括要求在酒店隔离。

另外，英国又有近49万2千人接种首剂疫苗，数字是单日新高，累计超过635万人已接受注射。英国至今有75%80岁或以上人士，以及四分三护老院人士，已经接种首剂疫苗。

法国周日开始实施新的边境控制措施，以遏止病毒蔓延，避免另一波的全国性封城措施。法新社报导，法国卫生部门表示，截至23日止，已有100万人接种疫苗。 自周日开始，从欧盟成员国搭乘空中或海上运输工具入境法国，必须出具3天前的核酸检测阴性证明。法国早从1月中旬起就已对非欧盟国家入境者实施这项要求。 经由陆路入境法国的欧盟旅客，包括跨境工作的劳工，则无须出具阴性证明。

法国交通部次长杰巴里表示，目前每周从欧盟其他国家抵达法国约6万2000人。巴黎戴高乐机场已在欧盟线航站楼成立检测中心，让未能在原住国先行检测的入境乘客在通关前接受检测。

法国周日新增2万3924例确诊，新增321例死亡病例，累计死亡病例达7万2877例。