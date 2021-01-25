中印边境到底又斗殴否：印4伤解放军20伤 环时斥造谣

路透社与法新社引述消息报道中印边境上个星期曾再次发生士兵对峙甚至斗殴冲突。印度媒体指印军有4人受伤，解放军则有20人挂彩。中国官方媒体指责印度媒体编造新闻没有底线，但承认有对峙事件。中印边境新一轮军长级谈判，据称昨天晚上才结束，细节未知。

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据东网今天报道说，中印举行第9轮军长级会谈，传边境再爆冲突24伤。中印在边境对峙持续之际，周日（24日）早上在中印边境实际控制线的中方一侧，时隔逾两个月举行第9轮军长级会谈。据报会谈是在中方回应印方相关备忘录后作出的安排，双方持续通过热线和其他工作机制沟通，防止出现任何突发情况，中国外交部周一（25日）证实已举行新一轮会谈，双方会尽快的发布有关消息。但有印度边境居民声称，早前有中方人员及车辆经印方道路闯入拉达克地区并拍照。印媒周一（25日）指，中印边境再爆暴力冲突，20名解放军士兵及4名印兵受伤；惟印军及中国内地官媒均否认发生印媒所说的那种规模冲突。

印媒引述消息报道，中印上周在接壤中国的印度锡金邦北部纳库拉（Naku La）发生新一波冲突，声称中方士兵尝试进入印方领域，但遭印度士兵阻止，双方继而动武。虽然当时天气恶劣，但印度士兵逼退中方士兵，双方均有人受伤，目前局势已稳定但仍紧张。内地官媒消息则指，印媒报道不实，解放军前线的巡逻日志没有相关纪录；又指两国前沿部队时有小摩擦，但若有伤亡，不可能没反映在中方的巡逻日志上，批评印媒没底线编造新闻。印军其后发声明指，于上周三（20日）纳库拉发生的只是小型对峙，已由当地指挥官根据守则解决，促传媒停止夸大不实的报告。

印媒报道指，印度第14兵团司令梅农（PGK Menon）和中国南疆军区司令员柳林，分别代表印中双方主持会谈，暂未公布具体内容。有印军高官表示，由于中方坚持要求印方撤出楚舒尔制高点，故双方暂未能就脱离接触的细节达成共识。印度防长辛格上周六（23日）曾表明，除非中方率先撤军，否则印度不会减少边境军力；又称正在印中边境极速兴建基础设施，但有信心通过谈判解决纠纷。他另透露，中方起初提议上周二（19日）举行军长级会谈，但印方前一天才获悉，故要求延期。

印度空军参谋长巴达乌里亚（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）上周六在印法联合军演记者会上表示，若中国试图侵略印度，他们将以牙还牙；被问及会否在印中东部边境举行联演时，他则强调联演不针对特定国家。印度陆军北部战区前司令胡达认为，印中边境纠纷涉及领土归属的主权问题，难以轻易解决，双方不可能示弱或让步。印度下月4日将主持举行印度洋地区国家防长会议，中印近日的举动因而再受关注。

印媒周日报道指，中印恢复军长级会谈之际，拉达克地区碟木绰克（Demchok）的边缘村落科尤尔（Koyul），传出疑遭中方人员闯入。村长策旺（Urgain Tsewang）向印媒展示摄于上月10日的影片，显示多名中国公民在当地拍照，要求他们腾出地方，汽车停泊在附近；另一段摄于上月16日的影片，显示两辆中方车辆遭当地居民及安全人员阻截及赶离。策旺认为，事件中有解放军混入，又指情况前所未见。

中国国防部周一晚发表《中印第九轮军长级会谈联合新闻稿》，指双方在会晤中就边界西段实控线地区脱离接触交换意见，均同意尽早推动一线部队脱离接触。双方又同意继续采取有效措施，确保一线部队保持克制，稳控西段边境实控线地区的局势，共同维护和平与安宁；并遵照两国领导人共识，继续保持对话及谈判，尽快举行第十轮军长级会谈，努力推动降温缓局。

据中国时报今天报道说，

多家印度媒体炒作称中印军队日前在锡金段冲突，甚至称“至少20名中方士兵受伤”。但印度陆军今(25)日声明澄清表示，1月20日，中印军队在边境锡金段发生了“小规模对峙”，当地指挥官已按既定协议解决了对峙问题。印度媒体报导称，中印军队3天前在两国边境锡金段发生冲突，双方均有受伤，有报导甚至称“印军受伤4人，中方受伤至少20人”，局势已得到控制。印媒还频频以跑马灯方式发布各种对印方有利的信息。

对此，环球时报总编辑胡锡进发文表示，印媒报导基本是假的。解放军前线的巡逻日志没有相关记录。而且最近几天双方军队高层的关注焦点是第九轮军长级会谈，并非发生了新的边境冲突。

中国时报说，胡锡进“断定，印媒所说的情况是编造的，而且他们编得很出圈。印媒称印军受伤4人，中方受伤至少20人，他们做梦呢吧？印媒经常没有底线，编造新闻细节。对印媒要小心。”

中国时报稍早报道，中印关系近期转趋紧张，近日再传两国边境爆发冲突事件，且双方都有人员受伤！对此中国今天（25日）喊话双方必须避免采取“升级行动”。

根据《法新社》报导，有消息人士指出中印士兵本月20日在喜马拉雅山共同边界、锡金省（Sikkim）纳库拉地区（Naku La）爆发乱斗，据传至少20名中国士兵受伤，印度则有4名士兵挂彩。印度军方人员指控是一名中国巡逻兵企图跨越边界，后被逼回中国境内。

然而，中共喉舌《环球时报》总编辑胡锡进却一口咬定，双方“肯定没有发生”这次冲突；中国外交部发言人赵立坚也声称，没收到相关消息，但“敦促印方克制”，还强调中国边境部队“致力维护和平”，要求印度同中国避免采取可能使边境局势紧张的升级行动。

纳库拉连接印度锡金省与中国西藏，去年5月在此区就曾发生中印军人徒手斗殴，6月双方又在拉达克（Ladakh）加万谷（Galwan Valley）发生冲突。由于中印边界问题升温，双方展开谈判协商，昨天（24日）在“实际控制线”（Line of Actual Control）进行第9次协商，据悉这次谈判判持续15小时之久，但目前尚不清楚双方是否达成具体协议。

据自由时报今天报道说，印度与中国再度于边境爆发冲突，印度方面指出，解放军士兵在上周企图入侵锡金乃堆拉山口（Nathu La）附近，与印度士兵爆发肢体冲突，在恶劣的天候下印度士兵击退解放军，至少20名中国士兵受伤，印度则有4名士兵挂彩。

据《今日印度》报导，有消息人士透露，上周五（22日）印中之间爆发最新边界冲突，有解放军巡逻队伍企图在锡金北部的乃堆拉山口越界，遭到印度士兵阻拦，双方爆发大规模肢体冲突，在恶劣的天气环境下，印军还是将解放军逐出边境。该报指出，双方并未使用武器，冲突疑似为斗殴型态，印方声称至少打伤20名中国士兵，自承4名士兵负伤，印度军方今（25日）表示，尽管双方爆发新一波冲突造成边境气氛紧张，但局势仍稳定。

据联合早报今天说，中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（25日）驳斥与中印军队三天前在两国边境锡金段发生冲突有关的报道，并指责印度媒体编造这则新闻。据胡锡进在微博上写道：“据老胡初步了解，印媒报道基本是假的。解放军前线的巡逻日志没有相关记录。而且最近几天双方军队高层的关注焦点是第九轮军长级会谈，并非发生了新的边境冲突。”

胡锡进提到，两国前沿部队时有小摩擦，但如果有出现伤亡的摩擦，不可能在中国的巡逻日志上都没有反映。

中印双方都指举行军长级谈判，但参加者却是印度第14兵团司令梅农（P G K Menon）和中国南疆军区司令员柳林，上述二人级别显然高于军长级。

据《印度时报》报道，印度第14兵团司令梅农（P G K Menon）和中国南疆军区司令员柳林率领代表团，举行印中第九轮军长级会谈。会议昨早11开始，一直持续到今天25日凌晨2时半。