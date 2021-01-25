中国向全球经济中心地位迈进 超了美国拿下外资首选国

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周日公布一份报告显示，即便2020年全球爆发疫情，但中国仍是全球外国直接投资(FDI)最大流入国，吸引了1,630亿美元资金流入。此一数据超过美国，根据该报告，美国流入1,340亿美元资金。华尔街日报今天说，2020年的投资数字凸显出中国正在向长期由美国主导的全球经济中心地位迈进。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道说，随着新冠疫情加剧了全球经济重心的东移，中国去年取代美国成为全球新增外商直接投资的首选目的地。联合国周日公布的数据显示，2020年海外企业对美国的新投资下降了49%，原因是美国难以遏制新冠病毒的蔓延，经济产出大幅下滑。几十年来，美国一直是海外企业投资的首选目的地。

根据联合国贸易和发展会议(United Nations Conference On Trade And Development)表示，长期排名第二的中国在2020年吸引的外国企业直接投资增长了4%。在新冠疫情首次在中国中部城市武汉出现后，北京方面采取了严格的封锁措施，在很大程度上遏制住了疫情。尽管去年其他多数主要经济体都出现了收缩，但中国国内生产总值(GDP)依然实现了增长。

该报道认为，2020年的投资数字凸显出中国正在向长期由美国主导的全球经济中心地位迈进，疫情期间中国巩固了作为世界工厂的地位，并扩大了在全球贸易中的份额，这一转变也随之加速。

据路透社今天报道说，即便2020年全球爆发疫情，但中国仍是全球外国直接投资(FDI)最大流入国，吸引了1,630亿美元资金流入。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周日公布一份报告显示，相比之下，美国流入1,340亿美元资金。2019年美国和中国分别获得2,510亿美元和1,400亿美元FDI流入。

路透社说，中国第四季经济加速增长，并超过预期，以非常好的势头结束了2020年坎坷的一年，而且即便全球疫情肆虐情况并未缓解，今年仍有望进一步扩张。

上周公布官方数据显示，中国2020年国内生产总值(GDP)增长2.3%，使得中国成为全球唯一一个去年避免衰退的主要经济体。中国从疫情冲击中复苏的速度让很多人感到惊讶，尤其是在决策者还需处理中美在贸易和其他方面的紧张关系之际。

路透社说，总体来说，全球2020年FDI重挫。根据UNCTAD报告，估计2020年全球FDI从2019年的1.5万亿美元下降42%，至8,590亿美元。根据联合国的报告，“2020年FDI比2009年全球金融危机后的低谷还低了30%多，”UNCTAD周日表示。报告并称，拉美和加勒比FDI流入规模下降37%，非洲减少18%，发展中亚洲地区下降4%。东亚地区在2020年全球FDI中占比为三分之一。发达国家FDI流入规模下降69%。