中国国产航母设计师巨贪 疑汲清军镇远定远教训拉其下马

中国第一艘国产航空母舰的研制总指挥胡问鸣日前被中纪委指涉贪而开除党籍。胡问鸣名副其实是海陆空三军装备（囊括歼十、航母、潜艇、国产大飞机C919等）的功臣，其贪腐影响非同小可。苹果日报引述资深传媒人潘小涛评论指，清末甲午战争，当时远东最强大舰队（排水量及火力）的北洋水师被日军横扫，原因就是腐败导致军纪不济，且炮弹不足及质量奇差。评论说，航母研制总指挥如此贪腐，他研制的航母，都只能发射糖衣炮弹及人民币导弹！

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据苹果日报刊文报道说，国产航母都设计成满载赃款？胡问鸣自2010年起出任中国船舶工业集团副总经理、董事长，2019年退休，该集团负责研发及生产国产航母、潜艇、舰艇等，而胡问鸣更是中国首艘国产航母“山东舰”的研制总指挥。中纪委指他期间涉及多种渎职：不按规定报吿个人有关事项；纵容默许家属在私企谋利，违规购买住房占用公家车，搞权色金钱交易；公权私用，在工程承揽资产收购等为他人谋利，并收受巨额财物；徇私舞弊，滥用职权，造成国有公司重大损失。

据该文，政治上指控他丧失信仰，落实中央重大决策部署不力；大搞迷信活动，对抗组织审查；违反中央八项规定，打高尔夫球出入私人会所，接受宴请收受礼品礼金。这些都构成严重职务违法、受贿、滥用职权等罪，且十八大后仍不收敛不收手。很明显，死罪是习近平上台的中共十八大后仍不收手。

据该报道说，胡问鸣名副其实是海陆空三军装备（囊括歼十、航母、潜艇、国产大飞机C919等）的功臣，其贪腐影响非同小可。而且，绝非一人所为，可见军工系统腐败不堪，而一个贪官横行的军工系统所制造的武器，不仅价钱惊人地高，其可靠性、威力等也很成疑问，自然也对军队的作战能力造成极不利影响。

据潘小涛文说，清末甲午战争，当时远东最强大舰队（排水量及火力）的北洋水师被日军横扫，原因就是腐败导致军纪不济，且炮弹不足及质量奇差。战前1891 年，镇远号、定远号等六艘军舰访日，时任横须贺镇守府参谋长东乡平八郎微服视察济远号后称“中国海军可以击灭”，因“舰上各处殊不清洁，甚至主炮上晒着水兵的短裤。主炮者军舰之灵魂。对于军舰灵魂如此亵渎，何况在访问邻国之时，可以窥见全军之纪律与士气……”。有说此乃误传，中国军人并未在主炮晾晒衣服，但之前五年的长崎事件，五百多名北洋水兵违反军纪上岸，当中十多人到当地妓院寻欢，醉酒后闹事殴斗，后与日本警察集体械斗，酿成双方八十多人死伤的丑闻，足见清兵军纪废弛，腐败不堪。

该文说，由此可见，贪腐及军纪不彰是军队战力死敌，比真正敌人更可怕。航母研制总指挥如此贪腐，他研制的航母，都只能发射糖衣炮弹及人民币导弹！