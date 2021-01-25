中国官方解释：新冠疫苗核酸阳性是小瓶子惹祸

针对新冠疫苗接种单位（注射室、留观室和外部走廊等）的桌面、墙面、门把手和走廊等环境出现了核酸阳性，中国疾病预防控制中心称，初步判定新冠疫苗接种环境中的病毒核酸来源于疫苗瓶。由于灭活疫苗中的病毒核酸已没有活性，因此并不具有传染性。

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据路透社今天报道说，新冠疫苗接种单位环境出现核酸阳性，中国疾控中心称不具有传染性。据中疾控周日晚间发布通知称，中国疾控中心病毒病所对部分省市采集的新冠疫苗接种单位环境样本进行了核酸检测，结果显示“接种单位（注射室、留观室和外部走廊等）的桌面、墙面、门把手和走廊等环境样本新冠病毒核酸阳性”。

对上述阳性环境样本和疫苗瓶内的残液同时进行了新冠病毒全基因组测序。结果显示，环境样本中的病毒基因组序列与检测的疫苗瓶中疫苗株一致，且与当前流行毒株的基因组变异位点组成有显著差异。初步判定新冠疫苗接种环境中的病毒核酸来源于疫苗液。

据官方解释，在疫苗接种过程中，疫苗液可能因污染工作人员衣物、手套或其个人物品表面而致污染处核酸检测阳性。“尽管目前尚未有工作人员通过吸入疫苗液所致气溶胶引起鼻咽拭子核酸检测阳性的报告，但仍需进行关注和研究评估。”通知称。

路透社说，目前中国国药集团和科兴生物的灭活疫苗正在中国的疫苗接种计划中使用。

香港大学传染病专家Benjamin Cowling确认疫苗液可能造成污染的可能性，并表示对于这种病毒核酸“无需担心”。香港疾控中心对接种单位环境标本监测的建议是：鉴于各接种单位新冠疫苗接种工作将持续开展一段时间，接种场所被疫苗核酸污染的风险较高，如对接种环境进行常规监测将对疫情监测预警带来干扰，因此不建议对接种单位常规进行环境标本采集和核酸检测。

据路透社说，中疾控并建议减少受种者的陪同人员数量，保持接种单位环境清洁，加强通风，按照规范做好常规清洁和消毒工作。