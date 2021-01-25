中国广称进口包装沾染新冠病毒 世卫随舞疑遭欧美异议下架文件

从患者样品中分离出的感染了新冠病毒颗粒（黄色）的彩色扫描电子显微照片

中国今天报告自美国进口啤酒包装检测出新冠病毒核酸阳性。自疫情爆发以来，中国多次表示在不同的外在环境样本中检测出核酸阳性，早期是一连串进口冷冻包装食品，并疑似引起多名码头工人或冷冻仓储人员被感染；去年底到今年初，多件汽车零件外包装验出病毒；近期则通报进口冰品原料与樱桃表面带有病毒。世卫组织一直在为公众研拟有关这一问题的新建议。不过，在欧美异议下世卫组织称为错误发送而火速撤回报告。

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据华尔街日报今天报道称，世界卫生组织陷入中国与西方对进口冷链是否传播新冠病毒的争论。

消息说，世界卫生组织陷入一场不断升级的争论，焦点是冷冻食品包装是否传播了冠状病毒，目前中国正加大力度宣传该理论，美国、欧盟和其他国家则游说反对对其商品进行额外检查。

据该报道，世卫组织一直在为公众研拟有关这一问题的新建议。发给《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的一份草案警告说，该病毒可能会通过冷链传播，并重新输入疫情已经得到控制的国家。WHO官员说，这份草案未被批准发表，为错误发送。他们补充说，该草案旨在反映最近出现的证据，包括科学论文、媒体报道和中国向该组织提交的演示文稿，但措辞尚未最终敲定。

北京方面指责进口冷冻食品是导致最近一系列疫情的原因之一，并对外国商品实施了强制检测和消毒措施，称在美国猪肉、沙特虾和巴西牛肉等产品的包装上发现了病毒的踪迹。

据自由时报今天报道称，中国指控冷链传播病毒，WHO发报告挺中，遭欧美异议，火速撤回。

中国近期不断加大力度宣扬冷链传播新冠肺炎病毒的论调，世界卫生组织（WHO）也提出草案挺中，反遭欧盟及美国打脸，连中国复旦大学教授也称，因为买一件国外进口的物品就感染新冠肺炎的机率，比遇到空难还低，WHO只好火速撤回挺中报告，宣称是“错误发送”。

据《华尔街日报》今天报道，中国多次指控新冠肺炎病毒透过国际冷链系统散播。此一论调，引起美国、欧盟等国家以及许多中国以外的专家质疑，对北京的证据评估提出异议，WHO也左右为难。WHO先前发给华尔街日报一份报告草案称，新冠肺炎病毒可能会通过冷链传播，并重新输入疫情已得到控制的国家。随后，WHO官员又强调，这份草案未被批准发表，为“错误发送”。强调该草案旨在反映最近出现的证据，包括科学论文、媒体报导和中国向WHO提交的文件，但结论尚未敲定。