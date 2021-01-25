中国称从美国进口啤酒包装检测出新冠病毒

江苏与天津昨天通报，从一批美国进口的啤酒外包装上检测出核酸阳性反应这批啤酒是2020年10月20日至2021年1月6 日间分批从美国进口并运抵天津港，随后存放于天津市宁河区一处物流冷藏库。自疫情爆发以来，中国多次表示在不同的外在环境样本中检测出核酸阳性，早期是一连串进口冷冻包装食品，并疑似引起多名码头工人或冷冻仓储人员被感染；去年底到今年初，多件汽车零件外包装验出病毒；近期则通报进口冰品原料与樱桃表面带有病毒。

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据中央社今天报道说，中国称从进口啤酒包装检测出病毒阳性反应。消息说，中国江苏24日通报，从一批从美国进口的啤酒外包装上检测出2019冠状病毒疾病（COVID-19）核酸阳性反应，不过这些啤酒仍存放于仓库尚未进入市面。官方说，正在采检相关人员。该报道综合香港01、天津日报、新浪网等媒体消息，天津市疾病预防控制中心于24日通报，从一批美国进口的啤酒外包装上检测出核酸阳性反应，这批啤酒已经封存，货品未流入天津市市场。

据通报称，这批啤酒是2020年10月20日至2021年1月6 日间分批从美国进口并运抵天津港，随后存放于天津市宁河区一处物流冷藏库。通报指出，初步排查后共有32名相关人员曾因工作或是密切接触而暴露风险之中，目前已管控并采样，其中16人的核酸检测结果为阴性，其他16人的采检正在进行。

此外，仓储园区相关企业共匡列1066人，要求居家隔离并采样，结果尚未出炉。其余调查与检测工作也仍在进行中。