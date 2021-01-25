习近平达沃斯讲话 批制裁断供

中国国家主席习近平25日晚间在北京以视讯方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并致词。面对全球政经新格局，习近平强调，要坚持透过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，不能以多边主义之名、行单边主义之实。规则一旦确定，大家都要有效遵循。“有选择的多边主义”不应成为我们的选择。

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据中国时报今天报道说，习近平批评不能以多边主义之名，行单边主义之实。消息说，中国国家主席习近平25日晚间在北京以视讯方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并致词。习近平此次讲话特别强调，国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家发号施令。

据该报道，习近平还说，在国际上搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。习近平特别指出，科技成果应该造福全人类，而不应该成为限制、遏制其他国家发展的手段。习近平还强调，人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。

据习近平还指出，联合国宪章是公认的国与国关系基本准则，要维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，维护多边机构的权威性和有效性。