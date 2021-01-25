北京加派军机扰台飞分析指警告拜登新政府意味浓

美国要求北京停止对台湾施压，与台湾进行有意义的对话。中国外交部发言人赵立坚今天对此重申反对台独、坚持“九二共识”以及反对外部势力干扰。

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据华尔街日报今天报道说，拜登入主白宫仅几天之际，中国对台湾进行了四个多月来最大规模的空中武力展示，似乎是在就美方插手台湾问题可能招致的后果向拜登政府发出警告。

美国总统拜登入主白宫仅几天之际，中国对台湾进行了四个多月来最大规模的空中武力展示，周末派战机在这个民主自治岛屿附近飞行了20多架次。这些飞机连续两天在台湾西南部附近飞行，似乎是在就美方插手台湾问题可能招致的后果向拜登政府发出警告。北京方面声称台湾是中国领土的一部分，并已誓言将实现两岸统一。美国上周六晚间在华盛顿发表声明呼吁中国停止恐吓数小时后，台北方面报道称，中国周日派出了更多架次战机。

中国战机的上述飞行恰逢美国海军在附近的南中国海进行演习，一个美国航母战斗群上周六进入南中国海开展安全行动和作战演习。

据台湾国防部称，中国上周六派出战略轰炸机、喷气式战斗机和一架涡轮螺旋桨飞机进入台湾西南防空识别区进行了13架次的飞行，第二天又派出15架次的战斗机和涡轮螺旋桨飞机进入大致相同的区域。台湾国防部表示，上周六和周日，台湾军方都采取了应对措施，包括部署飞机，发出无线电警告，并使用防空导弹系统跟踪中国飞机。

中国官方指军机活动并不针对美国航母。

据中央社今天报道说，美国要求停止对台施压。中国外交部重申反独促统。

美国国务院当地时间23日发布新闻稿表示，美方注意到中华人民共和国不断企图恐吓包括台湾在内的邻邦。美方敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与台湾的民选代表进行有意义的对话。中央社引述澎拜新闻消息说，对此，赵立坚今天在中国外交部例行记者会上回应称，“台湾是中国领土不可分割的一部分”，中方捍卫国家主权、领土完整、坚决反对“台独”和外部势力干扰的决心坚定不移。

赵立坚将当前两岸关系紧张的原因推给台湾政府，声称“民进党当局拒不承认体现‘一个中国’原则的‘九二共识’，加紧与外部势力勾连，不断进行谋独挑衅。”赵立坚并称，北京方面愿意同台湾各党派、团体和人士在坚持“九二共识”、反对“台独”的政治基础上，“就两岸政治问题和推进祖国和平统一进程有关问题开展对话协商”，积累共识。

据中央社，赵立坚还再次表示，敦促美方切实恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，“不向‘台独’势力发出任何错误信号，以免损害中美关系和台海和平稳定。”