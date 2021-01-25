北京反制英BNO护照又告无疾而终

早前盛传北京在周日通过反制英BNO护照措施，但又再是只闻楼梯响。有分析指，北京不是不反制英国，只是时机未到，投鼠忌器而已。

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人大常委会周六周日召开特别会议，政圈再一次盛传将出招反制英方BNO签证5+1方案，但最终未有发生。不过有政界及专业界人士向平苹果日报披露，他们相信反制措施必定出台，一切只是时间问题，但他们均认为，不论北京用那一种反制招数，其实对决心走的人影响不大，有专业界人士更指出，“其实想用BNO走的人，还希望北京反制措施快一点出台，可能对他们还好处。”

报道引述该专业界人士表示，他之前处理过一些查询，均是一些中产举家以BNO移民英国，但夫妇二人均有一笔可观强积金，但强积金受托人却以BNO签证5+1方案非移民为由，不容许他们提走所有强积金，“再加积金局早一阵子说明，单靠BNO不足成为永久离港提早取回强积金嘅证明，所以没得搞。”

香港强积金类似退休保险，雇主与雇员各一半缴付强积金，到了退休期限赎回。但在限期之前赎回需要提出理据，例如举家移民。

不过，若人大常委出招，真的如传媒报道一样，以BNO签证5+1方案移民英国将失去中国籍及香港永久居留权，“又失去中国籍、又失去香港永久居留权，哪岂非是真的移民？哪岂非不是永久离港？积金局很难禁止他们提走所有的强积金，除非积金局可以不跟从人大常委决定”。

另一政界人士称，其实以BNO签证5+1方案取得的英籍，与投资、技术移民取得的英籍根本没有分别，“港府根本分不清那些是签证取得的英国BNO护照，那些不是，因为只有英国政府才知到”，所以行政会议成员兼新民党主席叶刘淑仪才会提出以解决双重国籍方式反制，但如此一来，不少商界、专业界人士及其第二、第三代就变相“陪葬”，“早一阵子就有亲政府的专业界人士抱怨，他的儿子和孙子都有外国籍，如果好想叶刘讲的那般，即系要儿子同孙子放弃外国籍，一起放弃永久居民身份，那么还没有打倒黄丝，却已经先搞到自己人。”

一些爱国爱港的家庭，当中不少都属“联合国”家庭。1998年7月二日，时任美国总统柯林顿访港，特首董建华率同港府官员在礼宾府设宴欢迎，期间柯林顿当面告诉董建华，他知道董先生家中不少人都是美国人，当时董在旁只能赔笑脸。其实在香港类似董建华等身在胡营心在汉者，大有人在，只是那边是胡那边是汉，就看人而异了。