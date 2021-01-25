吃进口货染疫？中国专家指没有过 概率低于空难

美国国家过敏和传染病研究所-落基山实验室提供的2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

中国防疫专家张文宏说，目前没有发现因为食用进口冷链食品而感染新冠肺炎的病例，“这个概率已经接近于比空难都低的时候”。但他也说，现在没有，不能保证将来一定会没有。

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据中央社今天报道称，吃进口货感染新冠肺炎？中国专家说目前为止没发生过。

据中国防疫专家张文宏24日说，目前没有发现因为食用进口冷链食品而感染武汉肺炎的病例，“这个概率已经接近于比空难都低的时候”。

上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏24日在中国央视播出的节目中，谈到该如何看待进口冷链产品与2019冠状病毒疾病传播风险。张文宏说，只看机率的话，到现在为止，中国人因为买国外进口的东西而被感染的事，一例都没有发生。这也说明海关对进口货品多次消毒杀菌，这方面做得不错。

对于进口冷链食品包装病毒核酸检测阳性问题，张文宏表示，表面包装有阳性很正常的，国外疫情很厉害，对进口品只能做到表面的消毒杀菌，因此还是会有输入的风险。他说，到目前为止中国消费了无数的海鲜，买了无数的东西。根据中国疾控中心公布的消息，还没有发现因为食用进口冷链食品而感染COVID-19的病例。

但张文宏也说，现在没有，但也不能保证将来一定会没有。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友24日在接受央视新闻采访时也对进口水果病毒检测阳性的问题表示，病毒在保存水果这样的温度下存活时间短，核酸检测呈阳性，不一定代表有传染性；只要吃水果前用流水清洗，应该就不会有感染的风险。

据澎湃新闻说，中国疾控中心去年10月在官网宣布，在对青岛本土疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到COVID-19活病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到活的病毒，并宣称接触活病毒污染的外包装可导致感染。

中央社说，上海疾控微信公众号今天发布文章，建议在处理冷链食品特别是进口冷链食品时佩戴医用口罩、手套；在通风环境下拆开外包装；浸泡清洗；熟食；烹饪所用厨具进行煮沸消毒等。