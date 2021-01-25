堪比当初武汉封城 东北通化封城封户  居民疾呼断粮断药

中国吉林省通化市因疫情采取断然措施，封城封户，家家户户被贴上封条，很多人没有储备食量，网上订购无人配送，不少居民叫喊面临断粮断药，疾呼救人! 当局被迫于24日出面道歉。

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通化市18日下令，社区、村实施封闭管理、交通严格管控，除运输必要物资，严禁车辆进入城区等等，但是网友揭露说，从通化12号发现第一例确诊后，就开始陆续封户封城，不少人已经在家里关了两周。

有居民网上留言，表示“能理解当初武汉人们的境遇哩，现在的我感觉没人管理，自生自灭”。

微信上到处转发一篇题为『40万人口的东北城市确诊200+，紧急封城面临断粮，能给个热搜吗』，文章说，到目前为止，全城封禁，至少三万多人被隔离，而且家家户户被贴上了封条。现在，到底有多少人被封死在家里，没有任何官方消息。

封锁到什么程度？有位居民发帖：“我们整个小区以及楼道，家里的防盗门全部贴封条，下边有人守着，根本出不去……家里东西快吃完，楼上的住户已经每天吃面条拌酱了，社区打电话不接，封小区之前鸡蛋涨到七块钱一斤，通化白山的酒店全部被征用隔离使用。”

还有一位抱怨说：“求求关注一下我们吉林通化的问题，封户之前就封小区很久了，大家家里余粮都快没了……社区、物业打电话谁也不管，说好的志愿者送菜也没落实，政府说社区给送菜也没有给送，开通了五六个疫情热线一个也打不通……”

有一位居民说，“这个只有36万人的小城，已经有200多确诊，3万多人被隔离，情况不亚于去年的武汉! 光靠小城里的人解决是行不通了，我们需要大家的帮助! 拜托。”

署名杨小胖的通化市民表示，她已怀孕八个月了，被封后得不到帮助，社区没人负责，这位市民说她轻易不愿打扰别人，“但是孕晚期真的经常饿醒”。

人民日报23日发微博称，通化将为居民免费提供生活必需品配送服务，结果，微博下的2000多条评论都是本地人在诉苦，有的说家庭已经断粮，网上一片怨声载道。据指一线工作人员紧急缺乏，不少已经极度透支，

呼喊断粮挨饿的居民很多，有位居民说：“我是F8号楼一单元901的住户，我已经两天没有吃东西了，现在快要饿死了，请问一下我附近有没有家里有面包，或者方便面啥的，能不能隔着窗户给我点，给钱也行，我真的快要饿死了”，

还有一位网民说：“父母家里菜什么都没有了……订购的菜今天政府又停止配送了，有些家庭是指全民封城前就被贴封条隔离了，十天了真的没有吃的了。”

封城封户带来的不光是断粮的威胁，还有老人生病无法医治的严重问题，署名通化修贤的说，“我们通化人没有被病毒被打倒，但是现在民生问题得不到解决，被饥饿和基础病魔所打倒! 30万人没有饭吃了，年轻人可以在家里喝水度日! 可是我们年迈的父母老人以何维生？高血压，心脏病，糖尿病患者没有日常药吃，以最卑微的姿态问世人：谁来救救我们呀？？？

直到23日晚上，官方才发出“关于为广大居民提供生活必需品免费配送服务”通告，指志愿者会协助代购配送服务。但当地居民继续叫苦，缺粮缺食品的紧急状况并没有得到缓解。

当地居民的消息在网上披露后，吉林通化副市长蒋海燕1月24日才表示“道歉”，称“市民生活物资配送不及时、不到位”，原因是人力紧缺。表示市区内已有800多名志愿者全力为市民配送物资。