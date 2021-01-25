大律师新主席劈头直指国安法是一“羞辱令人反感”

香港新一届大律师公会主席夏博义（Paul Harris）在24日上任后首次接受传媒访问是，直言香港国安法是一“羞辱”以及“令人反感”（disgrace）、（disgusting）。现年69岁的夏博义是公法及人权法专家，2006 年晋身资深大律师，并曾任“香港人权监察”创会主席。主权移交早年多宗关于言论及和平示威权利的著名案件，他都有份代理。

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他在接受立场新闻的访问时指出，在此风高浪急之时接棒，面前险阻难以预测。他坦诚指出，直至去年 12 月初，仍从未想过要成为公会主席。

夏博义说：“我没有任何幻想，这会是一项非常困难、甚至没有可能的工作。”夏博义说，但公会宪章规定我们要捍卫法治，这就是我会尝试的事情…我非常肯定，这是我之后的主要工作。

他说：“有人高于法律，就没有法治。”

夏博义过去曾经处理1997 年的“马维騉案”（争辩临时立法会是否合法）、1999 年“吴恭劭烧国旗案”（争辩《国旗法》限制表达自由是否合法）、2008 年“陈巧文雪山狮子旗案”等（争辩警方拘捕行动有否侵犯言论集会权）。其中尤以 2005 年法轮功成员在中联办外示威的“杨美云案”具标志性，终审法院最终裁定警方以“阻街”拘捕法轮功学员不合法，因基本法保障他们和平示威的宪法权利。

国安法在港实施满半年，至今共四人被正式落案起诉，被指涉国安罪行被捕人数近百人。夏博义批评，观乎近日警方国安处大举搜捕民主派初选参加者及组织者，国安法无疑将香港进一步推向警察国家。

本月 6 日清晨，超过 50 名民主派人士差不多同时被国安处人员上门拘捕，部分人遭警方爆门，及后被扣留于不同警署逾 30 小时，甚至 40 小时方获保释。夏博义认为，这做法完全不必要，是国安法如何损害香港自由的又一例证。

“他们（初选参加者）大部分都是守法的人，你预约他们去警署接受拘捕，他们都会去的。… 这做法看起来是故意要恐吓人，非常令人反感（disgusting）。”

夏博义认为，疫情过去后，港人很可能再次上街游行，因国安法并不能为香港带来真正的平静。“说国安法是用来阻止暴力示威发生，这说法是完全不真实的…北京将这些游行示威说成外国势力指使的，我完全看不到任何证据去证明。我见过不少有份参与示威的人，他们都是对事情有很强烈意见的香港人，他们绝对不是受什么势力唆使。”

“国安法是设计来夺走香港自由、引进内地制度的，和维护公共秩序一点关系也没有。”

夏博义直言，同意不少人所批评、国安法是一“耻辱”（ disgrace）。但他认为除非香港立法会能于短期内自行立法，否则现时要求撤回整部国安法不设实际。他眼中可以一试的方案，是与政府尤其是律政司司长郑若骅协商，修改国安法中部分最具争议的条文、或新增一些条文，令国安法较现时容易接受。

为何港府要这样做？夏博义认为诱因是，目前已有 9 个国家中止与香港的引渡协议。“我希望这会令政府停下来想一想，至少考虑作些改变去安抚民心。”但他不敢太乐观，“或者这是完全不可能的事，我可能会撞上砖墙，（政府）完全拒绝对话，我目前仍不知道。我不认识律政司司长本人，我以前没有见过她。”

夏博义最关注的，是港区国安法第 14 及第 60 条订明，维护国家安全委员会的决定、及驻港国安公署人员行为，不受本港司法管辖干涉。

“这是至关重要的，条文的意思就是，他们可以随意绑架人，都是没有法律后果的，更不用说打人、盗窃，入侵民居，任何的行为。”夏博义说，“当有一部分人（的权力）高于法律，我们无法享有法治。”

他又列举国安法中多项条文，例如第 46 条订定案件可以在无陪审团下审理；第 43 条赋权国安部门要求管有资料者回答问题；甚至第 19 条订明国家安全开支不受现行法律规定限制，均与基本法下保障的宪法权利有明显冲突。另一令不少人忧虑的条文，是第 55 及 56 项规定，如案件符合三种特定情况，包括涉及外国势力介入的复杂情况，国安公署将对案件行驶管辖权，及将案件交由中国人民法院审理。