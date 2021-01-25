新冠疫情肆虐 中国印度吸引投资排行榜首

新冠肺炎疫情蔓延，颠覆全球经济，除了中国和印度进入排行榜首的外国投资目的地，超过美国，而欧美经济发达国家和非洲属于遭受投资重创最严重地区。根据联合国贸易和发展会议于1月25日发布《全球投资趋势监测报告》指出至少在2022年前不会好转。

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联合国贸易和发展会议于1月25日发布最新《全球投资趋势监测报告》指出，在全球各国努力遏制新冠疫情蔓延，减少社会和经济危机之际，于其它大多数国家一样，外国直接在美国等经济发达国家投资于2020年暴减。

由于各国抗击新冠疫情导致停工停产，经济几乎陷入停滞，全球外国直接投资去年大幅下降42%，从2019年的1.5万亿美元降至8590亿美元左右，属于自20世纪90年代以来的最低水平，比2008年全球金融危机后的情况还要糟糕。

而对发展中国家如中国和印度投资分别增长，增幅分别为4%和13%，使中国首次成为最大的外资流入国。欧洲和非洲属于遭受投资重创最严重地区。

就是在2020年，中国吸引了1,630亿美元的外国企业新投资，而美国以1,340亿美元落到第二位。非洲投资下降63%。

印度外国直接投资去年飙升13%，从2014年印度总理莫迪上台之前的不到250亿美元，增至去年的570亿美元。

贸发会议最新一期《全球投资趋势监测报告》显示，中国去年吸引外国直接投资增长4%，达到1630亿美元。高科技领域的外国直接投资增长11%，跨境并购增长54%，主要集中在信息和通信技术以及医药行业。该组织预测因疫情危机继续导致经济发展放缓，全球投资状况在2021年情况不看好，预计会再跌5% 到10%。

报告显示，投资下降趋势主要集中在欧美等发达国家，外国直接投资平均锐减69%，澳大利亚和加拿大等国均出现两位数降幅。在欧洲，外国直接投资减少2/3，英国和意大利的降幅更是接近100%。

尽管近年来外国直接投资的势头一直在向中国转移，但美国的外国投资总量仍然更大。

2020年欧盟的外商直接投资下降了三分之二。

联合国贸发会预计，2021年外国投资总体上将保持疲软，预计最快要等到2022年会出现经济的正在复苏。