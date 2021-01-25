日本官房长官称奥运可能无观众举行

本报讯 加藤胜信官房长官在25日的记者会上，围绕国际奥委会主席巴赫说无观众举行奥运也是一个选项指出：“要考虑新型冠状病毒的状况，正在研究推进确保安全、安心的环境为最优先的课题，这是十分必要的。”

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同时他称冬奥会举行的方针没有改变。

关于外国人观客的入境政策他指出：有关具体措施的内容，将基于感染症专家们的意见，到春天再做决定。

而日本首相菅义伟25日在出席众院预算委员会会议时表示，关于确保全体国民所需数量的新冠疫苗的时间，表示“力争”6月实现，未使用官房副长官坂井学此前发言中的“预计”一词。

巴赫在受新冠疫情影响的东京奥运会23日迎来开幕倒计时半年之前的22日公布了他的一段视频。巴赫视频中表示：“我们将在适当的时候决定应对疫情所需的手段。这也涉及到观众的问题。多少人？能让观众入场吗？”他还认为空场办赛也可能成为选项，否定这以前他不认可的无观众举行的看法。巴赫在去年7月曾说：“不希望无观众”，对无观众召开奥运会曾持否定的态度，可是最近日本新冠疫情感染扩大不断深刻，为了避免奥运停办的最坏状况，他不得不改变看法，看来日本政府也赞同他的考虑。