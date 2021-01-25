桃医疫情失控台湾官方扩大防火墙五千人紧急居家隔离

台湾桃园医院疫情扩散，医护人员及家属确诊者增加到15人，最严重的是，最新的2名是在原被认定安全的院内「绿区」住院的夫妻，官方迄今还找不出他们的感染源。指挥中心昨天晚间紧急召开记者会，宣布扩大防火墙范围，要将可能遭感染的五千人列入居家隔离对象。这是台湾有疫情以来最大规模的隔离行动，岛内人心惶惶。

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昨天下午两点的记者会，指挥中心宣布桃园医院感染案件增加2名确诊者，使确诊者由13人增加到15人。案889是六十多岁住院男性，案890是他的妻子。这位男性1月8日至11日因病住进桃园医院，当时第一波院内感染疫情已经传开，医院被画分为红黄绿三区，分别管制。这名男子所住的12楼A区被列为安全的绿区，无须检验。不料他出院后13天，昨天竟被查出确诊。指挥中心下午宣布把12楼A区由绿区改为红区，但四个小时后，再度紧急召开记者会，宣布由于查不出感染源，为慎重起见，扩大防火墙，紧急通知五千人居家隔离。

官方宣布，从1月6日到1月19日之间，从桃园医院出院的病患和同住者，还有陪病者和陪病者的同住者，以及案889这位男性就医时所有的接触者，从昨晚六点起，也就是宣布这个消息的同一时间，禁止外出，即日起全数列入居家隔离，到出院后满14天。总计约隔离五千人，破台湾疫情以来隔离人数最多的纪录。

行政院长苏贞昌昨天亲自召开防疫会议，要求相关部会全力支持，桃园市政府相关单位昨天傍晚起挑灯夜战，连夜通知，安排五千人的隔离事宜。并向总统蔡英文报告。蔡英文晚间透过脸书，恳请民众检查自己的接触史，主动配合防疫措施；她说，只要每个人都谨慎落实防疫、互相体谅和协助，她有信心，台湾一定可以再次度过疫情的挑战。

疫情指挥官陈时中解释必须扩大隔离行动的原因是，案889确诊，住院时人在绿区，目前找不到感染源，这代表警讯出来了，风险升级，所有专家以及防疫人员都认为有必要建立更完整的防火墙，已经没时间等到核酸检验与血清检查报告出来，必须在厘清感染源之前，先进行大规模的居家检疫行动，才能将小区风险降到最低。

桃园市政府针对公共场所及确诊者去过的地方全面展开消毒，但疫情严重冲击桃园的市况，台湾铁路局桃园站、中坜站每年有千万旅客进出，是仅次于台北站的第二和第三大站，但昨天空荡荡，旅客显著减少。而桃园紧邻新北市和台北市，北北桃是同一个生活圈，很多人住在桃园，在双北上班，这也让台北市和新北市民众紧张，许多群聚的活动纷纷叫停。