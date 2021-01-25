汇丰CEO冻结许智峯户口将面对英外交委会质询

流放海外的前香港立法会议员许智峯表示，他已经就汇丰银行冻结他的户口一事，详细向英国外交事务委员会提供证词，而汇丰银行的行政总裁CEO祈耀年（Noel Quinn）以及银行首席合规官Colin Bell两人也将就事件本周二面对外交委会的质询。

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根据汇丰银行，祈耀年（见图）两人据悉将透过卫视形象向外交事务委员会作供。

根据许智峯表示，汇丰在他流亡海外后即无理撤销或冻结他和家人的银行户口，而根据许智峯表示，早前祈耀年已经致函许表示冻结户口一事乃香港警方的决定，银行别无其他选择。

许智峯上周六在其面书发文，就汇丰银行冻结他和家人的银行户口以及信用卡一事，敦促英国政府向汇丰银行作出制裁。许智峯称，他离开香港是因为香港社会动荡以及遭逢连番的变动。

许智峯称他已就英国外交委员会的要求，提供所需的一切证据和详细的资讯，许而且拒绝接受祈耀年的解释称汇丰银行因警方压力而不得不冻结许一家人的户口。

许在面书发文称：“任何银行或商业机构或民间组织，一旦协助共产暴政（communist tyranny）压制港人的自由，将难以避免在国际上付出沉重的代价。”而他将“尽其一切所能务必要这些机构付出应面对的后果”。

汇丰银行在2019年也因为关闭“香港星火同盟”的户口而备受责难，这个机构被汇丰指称协助社会动乱活动。

汇丰银行去年夏天也因为支持北京在香港实施国安法而受到民主派的杯葛要求。正正就是这本国安法，给予警方权力冻结被视为危害国家安全的个人或机关的银行户口。

去年11月，许智峯的汇丰银行、恒生银行和中国银行的户口，在他逃离香港之后同遭冻结。当时许智峯身上一共背上9项罪名，均与2019年的街头抗争和立法会的活动有关，其中包括阻碍司法公正以及刑事毁坏等罪名。

许智峯表示，祈耀年上星期电邮通知许，解释银行因为警方采取的行动而别无其他选择。只有冻结许的户口。祈耀年同时否认银行的行动是“不负责任”。