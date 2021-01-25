法新社曝中印边境士兵又斗殴

法新社引据印度军方消息人士和媒体今天指出，印度与中国军队上周又在喜马拉雅山边界发生冲突，双方都有人员受伤。双方6个月前才发生大规模冲突，造成至少20名印军丧命，中方也有不明人数伤亡。

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据法新社今天报道称，中印边界冲突再起？锡金省上周又传斗殴互有挂彩。消息引述印度军方消息人士和媒体今天指出，印度与中国军队上周又在喜马拉雅山边界发生冲突，双方都有人员受伤。双方6个月前才发生大规模冲突，造成至少20名印军丧命，中方也有不明人数伤亡。

该报道说，军方消息人士告诉法新社，上周的最新事件发生在锡金省（Sikkim）纳库拉地区（Naku La）。印度媒体引述印度军官表示，双方互有伤亡。军官还透露说，一名中国巡逻兵试图跨境进入印度领土，后被逼回中国境内。

纳库拉连结印度锡金省与中国西藏地区，去年5月锡金省边界曾发生中印军人徒手斗殴事件，6月间双方又在拉达克（Ladakh）加万谷（Galwan Valley）发生冲突，双方除了赤手空拳斗殴，还持棍棒乱斗。

1962年曾发生边界战争的中印互控对方挑起冲突，增派了数以万计的军队驻扎边界地区。

法新社说，昨天双方军事指挥官才针对边界冲突结束最新一轮谈判。