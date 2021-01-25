美国与中国在南海军斗

图为2020年7月7日美国里根号与尼米兹号航空母舰在南海航行。

中国在刚刚过去的周末，派遣30多架次的战斗军机飞越与台湾的不成文中线，进入台湾的防空识别区。这是美国新总统拜登上任后仅几天，中国派遣的军机超过以往的界限，向美国表达不满与警告。美国作为回应，向南海派遣多艘航空母舰和战斗群,在南海形成中美对峙。

广告 继续浏览后续

据本台在美国休斯顿以及台北的常驻记者综合报道称，美国多艘航空母舰1月24日刚刚过去的星期天进入南海。美国指出这是在捍卫自由航行权利。但是更为重要的是，美国在向中国显示，美国准备保卫台湾抵御所有来自中国的攻击。

4艘美国航空母舰昨天驶入南海。同一天，台湾因刚刚过去的这个周末遭到中国30多架次战斗机，轰炸机越过与中国大陆区分的中线而情势紧张。如果说中国这样的越过中线，进入台湾航空识别区的军事行动是常态，但此次则是派出进攻型的军机，而不是此前的防卫性军机。这一军事行动迫使台湾布防导弹防卫系统。

据本台报道说，中国没有评论此次展现军力，但显示中国对拜登上个星期三上任仪式邀请台湾驻美代表的举动不高兴。

在美国，美国国务院发言人发表讲话敦促中国停止对台湾施加军事外交以及经济压力。美国还敦促中国与台湾开展建设性的对华话。

美国希望化解中国对台湾的施压。6天前，美国国务卿布林肯在参议院接受任命听证质询时，就中美关系指出，中国是美国最为重要的挑战。布林肯还宣布准备在军事层面加大投入，增强美国军事力量，以阻吓中国对台湾的各种进攻。布林肯并说要依靠国际组织来面对北京。