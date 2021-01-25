自由时报：向华强申请台湾居留被查出涉黑帮活动

根据台湾自由时报报道，香港社团大佬级人马兼电影界名人向华强，早前偕同儿子向佐申请台湾“依亲居留”，但报道引述台湾国安单位最新调查指出，华强强曾担任中国电影基金会名誉副会长，与中共官方关系匪浅；此外，向华强早年在台湾有案底纪录，过去多次被移民署拒绝入境；另外在警备总司令部列为机密的一清专案“竹联帮组织沿革表”中，他更被官方标注为黑帮“新义安”老大。

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向华强的妻子陈岚和儿子向佐的妻子郭碧瑶都是台湾籍，向氏父子都借此而向台湾当局申请依亲居留。香港苹果日报联络向太陈岚就事件查询，她以短讯回覆称：“香港特区政府已经发给台湾政府向华强的良民证，足以证明无犯罪纪录。而且1996年港英政府时代已经批准向生是上市公司主席了”。

报道指，中国电影基金会的业务主管单位是中国广电总局，向华强于1994年出任名誉副会长，为首位担任此职务的香港人。该基金会近年负责承办中共“全民国防教育万映计划”，下设国防万映办公室，宣传《建国大业》、《离开雷锋的日子》等爱国主义电影。

报道指，国安人士透露，向华强现时予外界的形象是影视大亨，但在台湾安全单位纪录中，他是“有案底”的人，其父向前是新义安创办人，而新义安亦与台湾黑帮“竹联帮”素有往来。过去向华强打算前往台湾参加金马奖，惟多次被移民署拒绝，向家成员多人皆与新义安有关系。

另据《自由时报》引述，当局调查到，向华强胞兄向华波在1972年因港台走私贩毒案，被台北地检署依“戡乱时期肃清烟毒条例”及“妨害国家总动员惩罚暂行条例”提起公诉收押，当年23岁的向华强也因非法买卖外币被合并起诉。

国安人士强调，不是娶了台湾人或“洗白”就能依亲居留。根据“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”规定，曾有事实足认为有犯罪行为、曾参加或资助恐怖或暴力非法组织或其活动而隐瞒不报、有事实足认涉嫌重大犯罪或有犯罪习惯，以及曾任职于中国党政军或其他公务机构等，得不予许可。

苹果日报翻查资料报道，向太陈岚在2017年3月曾以影视娱乐业界为名，向时任基本法委员会委员谭惠珠牵头成立的“敬言仁基金”捐款，总额高达7,777,777元港币。美国参议院2019年通过《香港人权与民主法案》，向太亦有在微博开火，怒轰：“中国内政不容你老美干涉，我发誓这辈子不再踏足美国！”