金蝉脱壳？华为否认将出售手机业务

中国大陆近日盛传，受到美国进一步制裁，华为将“完全剥离手机业务”。不过华为今天强调，完全没有出售手机业务的计划，将坚持打造全球领先的高阶智慧手机品牌。

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据中央社今天报道称，苦撑待变？华为否认将出售手机业务。消息指陆媒透露，华为（Huawei）25日否认外界传闻，强调完全没有出售手机业务的计划。该报道综合21世纪经济、第一财经，网络上周突传大消息，称华为将“完全剥离手机业务”，复制此前剥离子品牌荣耀（Honor）的方式，将手机业务出售给某大市国资委牵头成立的企业。目前谈判已接近尾声，近日即将公布。

不过华为今天强调：“华为完全没有出售手机业务的计划。华为将坚持打造全球领先的高端智慧手机品牌，努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。”

据中央社说，但陆媒报导不忘提到，之前荣耀出售的传闻，华为也曾否认。华为去年11月将荣耀完全剥离出售给有深圳国资委背景的深圳市智信新资讯技术。华为总裁任正非表示，出售荣耀是为摆脱美国制裁。

据该报道说，荣耀脱离华为后，近日已获高通（Qualcomm）等美国厂商恢复供货。

根据市场研究机构TrendForce资料，2020年全球前6大智慧手机品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO以及Vivo。华为一度在去年第二季手机出货量跃为全球第一，但受美国制裁冲击，其后一路下滑，全年不增反减。华为多款手机目前在中国大陆市场处于缺货状态，外界质疑其芯片库存已吃紧，也有媒体指这是华为采取“细水长流”的供货销售策略。

据TrendForce预测，华为2021年生产表现受到美国制裁以及荣耀剥离的影响，全球排名恐跌落至第7。

中央社说，中国其他安卓（Andriod）手机厂商已在积极抢夺华为手机缺货留下的市场空间。