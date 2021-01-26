中国与新西兰签升级版自贸协定

中国和新西兰周二签署协议对现有的自由贸易协定进行升级，这将使新西兰的出口商品有更多机会进入世界第二大经济体。协定指中国进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域开放。新西兰则放宽特色工种工作许可安排，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上分别提高到300名和200名。

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据路透社今天报道说，中国和新西兰今天签署协议对现有的自由贸易协定进行升级，中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口部长Damien O’Connor以视频方式签署中新自贸协定升级议定书。消息说，这将使新西兰的出口商品有更多机会进入世界第二大经济体。

在周二的新闻发布会上，新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)确认了该协议的签署，并指出在面临严重的大流行和全球经济危机之际，该协议的重要性。中国官方的新华视点称，“时隔12年后成功升级，将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。比如中方在RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）基础上，对新进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域开放”。

该协定已经讨论了多年，并于2019年11月达成，但有待中国正式签署。

新西兰表示，该协议使其与中国的现有自由贸易协定“现代化”，并确保该协议在未来十年仍然适用。这降低了对华出口的难度，预计将使新西兰出口的合规成本每年减少数百万美元。

据新西兰贸易和出口部长O’Connor在一份声明中称，升级版协议还意味着新西兰对华贸易额达近30亿新西兰元(21.6亿美元)的木材和纸品中99%将获得免关税准入。该协议将令新西兰易腐烂货物的出口商获益，如海产品、林业和其他初级产业。现有的乳制品出口条件得以维持，大部分产品的所有防御性关税将在一年内取消，奶粉关税则将在三年内取消。据”O’Connor称，“这意味着到2024年1月1日，新西兰出口至中国的所有乳制品都将是零关税。”

据该报道，与此同时，新西兰方面在特色工种工作许可安排中，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上分别提高到300名和200名。

中新协定是于2008年4月签署并于10月实施的。