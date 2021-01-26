中国官方称习近平与巴赫通话 北京冬奥如期办

据中国外交部官网25日晚间公布的通稿，中国国家主席习近平与国际奥委会主席巴赫当天稍晚通话，习近平在通话期间首先便提出，中方愿与国际奥林匹克委员会(International Olympic Committee, IOC) 及各国一同努力，为安全顺利举办东京奥运会、北京冬奥会作出努力。习近平并说中方一定能够如期完成各项筹办任务，确保北京冬奥会圆满成功。

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据中央社今天报道说，中国国家主席习近平通话国际奥会主席，称北京冬奥定如期筹办。消息说，中国国家主席习近平先前视察2022年北京冬奥筹备，宣示意味浓厚，昨晚又与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）通话，表示中方一定能够如期完成各项筹办任务，确保北京冬奥会圆满成功。

据习近平接着说，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬季奥林匹克运动会顺利举办创造了有利条件。习近平并称，中国严格落实防控措施，克服疫情影响，积极推动各项筹办工作稳步向前。习近平说，目前北京冬奥会场馆和基础设施建设取得阶段性成果，赛事组织工作有序开展，赛会服务保障工作全面推进，宣传推广持续升温，国际交流合作深入开展，可持续发展和遗产工作成效显著。

据习近平并强调，相信在有关各方大力支持下，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。

中央社说，根据通稿，巴赫通话过程中首先提到“在习近平主席坚强领导下，中国抗击新冠肺炎疫情取得出色成绩，经济率先实现恢复，成为推动世界经济复苏的重要引擎，我表示衷心祝贺”。中国官方的通稿并引述巴赫表示，“国际奥委会致力于维护奥林匹克精神，反对将体育运动政治化，愿同中方继续加强长期战略合作”。

据中央社说，在此之前，包括美国联邦参议员史考特（Rick Scott）、澳州联邦参议员阿贝茨（Eric Abetz）等人均曾以中共侵害人权为由，呼吁抵制北京举办冬季奥运。

该报道说，习近平在1月18日、19日先后在北京、河北视察北京冬奥筹备进度及选手训练。在东京奥运举办尚有变量、全球疫情未息、隔邻河北又属疫区下，这项视察被认为有为冬奥如期举行背书的宣示作用。