中国对澳打贸易战 澳对华出口上月却暴增

近几个月以来，中澳关系持续恶化，两国的贸易战争至今仍未停歇。原先经济学者曾表示，即便疫情结束，澳大利亚经济状况仍无法恢复至疫情爆发前的水准。对此，根据最新数据显示，澳大利亚去年12月对华出口总额增加12％，甚至为澳大利亚对外贸易顺差纪录史上第四高。

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据联合新闻网报道，对澳贸易战大失败？澳洲对华出口总额竟增加12％，创下第4高纪录。

该报道根据澳洲统计局（25）日公布最新数据显示，去年12月澳洲总对外贸易顺差高达90亿澳元，包含对华贸易顺差更是高达52亿澳元。虽然澳洲从中国进口货物减少6.41亿澳元，而澳洲进口至国货物却反而增加23亿澳元。而澳洲统计局国际统计主管赫特（Katie Hutt）表示：“12月的金属矿物与榖物出口非常厉害，更创下第四高纪录。”

澳洲金属矿物去年12月出口额共增加28亿澳元，铁矿石占比例达92％，共增加22亿澳元出口额。另外， 谷物出口额增加主要是因为小麦，根据数据显示，小麦出口额共增加6.04亿澳元，即使中国与澳洲已经断绝大麦贸易，不过澳洲出口额度仍增加1.82亿澳元。

该报道说，另外，澳洲最大谷物出口商CBH Grain先前遭到中国指控，在输华大麦中竟发现有害生物，随后停止进口CBH Grain的大麦。不过，近日CBH Grain传出好消息，已经在墨西哥成功开辟市场，成为史上第一船大麦运送至墨西哥。

据联合新闻网说，即使澳大利亚遭到中国以经济手段进行制裁、以及天灾与疫情影响下，不过澳洲榖物收成却意外丰收，成为有史以来最丰厚的收获季之一；虽然澳洲煤炭成中国黑名单，但在同一时间下增加了对印度、日本与韩国的出口量，弥补了对中国原先贸易的缺口。