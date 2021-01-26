印度在完成审查相关公司对合规和隐私等问题的回应后，决定保持对TikTok和其他58款中国应用的禁令。这些应用包括字节跳动广受欢迎的视频分享应用TikTok、腾讯旗下微信和阿里巴巴旗下UC浏览器。目前尚不清楚禁令将持续到何时。路透社引述印度经济时报周一晚些时候称，该禁令将永久化。

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据路透社今天报道称，印度维持禁用TikTok等59款中国应用，尚不清楚禁令将持续多久。该报道今天引述两位直接了解情况的消息人士，印度在完成审查相关公司对合规和隐私等问题的回应后，决定保持对TikTok和其他58款中国应用的禁令。

印度电子与信息技术部最初于6月实施禁令时，给了这59家中国应用解释的机会，要求回答是否进行内容审查、是否为外国政府工作或者游说有影响力的人等问题。这些应用包括字节跳动广受欢迎的视频分享应用TikTok、腾讯旗下微信和阿里巴巴旗下UC浏览器。

据一位消息人士称，评估该禁令的政府小组在审查了这些公司的回应后，决定目前维持政府对该问题的立场，认为禁令符合印度的国家安全和主权利益。这位消息人士表示，印度政府已经向这些公司发出通知，告知他们这一决定。

目前尚不清楚禁令将持续到何时。印度经济时报周一晚些时候报导称，该禁令将永久化。

路透社说，印度电子与信息技术部未立即回应置评请求。TikTok在一份声明中表示，正在评估这则通知，并将做出回应。UC浏览器未予置评。

印度9月对另外118个移动应用发布禁令，包括腾讯旗下《绝地求生》(PUBG)游戏，加大了打压中国科技公司的力度。这118款应用将继续被禁，且印度尚未就此做出决定。