官方专家建议中国应永久取消GDP增长目标

去年的中国全国两会，受疫情影响推迟到五月，总理李克强发布的政府工作报告，罕有未有设定2020年全国GDP增长目标。然而近日各省市举行的地方两会，都相继定下2021年GDP增长目标。外界关注或将在三月举行的全国两会，到底会否设下2021年全国GDP增长目标。就在这个时刻，有体制内专家撰文，表示应永久取消GDP增长目标，引来热议。有网民却更关心专家建议背后的含意：“知道GDP快没增长了，派个专家出来放风了......？”

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据自由亚洲今天报道称，中国央行专称家：应永久取消GDP增长目标。据人民银行货币政策委员会委员马骏的文章，明确表示应从今年起永久取消GDP增长目标，而把稳定就业和控制通货膨胀作为宏观政策最主要的目标。他罗列出四个继续设立GDP增长目标的问题。

首先，他指出如果GDP增速是一个官方目标的话，就可能出现地方习惯性的层层加码，把地方GDP目标定得很高，加大隐性债务的金融风险。第二，他认为强调GDP考核，不可避免地出现一些地方虚报经济增速的问题。第三，他表示2020年GDP增速存在很大的基数效应，“因为这个基数效应，今年GDP可能达到8.5%，那是否应该把2020年的目标定到8.5%？假如定了，2021年突然掉到五点几，解释起来就很费劲。”

最后，马骏强调把稳定就业、控制通货膨胀作为宏观调控的主要目标，是市场经济下各国宏观经济管理的普遍做法，又表示所有发达国家和绝大部分中等收入国家，都已放弃以GDP增速作为宏观调控的目标。马骏强调GDP的数字可以作为一个预测，供财政部门预测财政收支，供投资部门预测投资行为，但不应作为考核地方政府官员业绩的指标。

据自由亚洲说，文章在网络广传后，不少网民纷纷表示认同，有网民说“就业是大家能感受到的，GDP就只是一组数据”、“说得有理，GDP是可以靠投机刷上去的，这样的数据已经没多大意义了，但是全社会却要为此付出更多的代价”。不过也有网民反驳“除了GDP考核，还有什么新的指标？能推出一套新的考核体系？现在工作都是量化考核”，随即有网民回应，应以“基尼系数”作为官员政绩的考核。不过有网民却更关心专家建议背后的含意：“知道GDP快没增长了，派个专家出来放风了......”