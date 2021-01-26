对华关系复杂拜登说要耐心处理 北京敲打促汲取特朗普教训

美国白宫发言人普萨基25日表示，美中正处在激烈竞争中，总统拜登打算以“耐心”处理对中关系。中国外交部发言人赵立坚今天则说，希望新一届美国政府记取特朗普政府的“教训”，与中方相向而行。中国国家主席习近平25日晚间在世界经济论坛视讯会议中发言，呼吁各国领导人加强宏观经济政策协调，并强化20国集团在全球经济管理上的作用。普萨基随后在白宫新闻简报中提到，习近平的呼吁不会改变拜登政府对中国的战略作法。

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据路透社报道，白宫新闻秘书普萨基周一表示，美国正与中国展开激烈竞争，拜登总统希望“耐心”处理与中国的关系。

中国国家主席习近平周一在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话时表示，全球需加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长；要建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒。

普萨基在白宫新闻发布会上表示，习近平的呼吁不会改变拜登政府的战略方法。据普萨基称，“我们过去几年看到的是，中国在国内越来越专制，在国外越来越独断，北京现在正以重大方式挑战我们的安全、繁荣和价值观，这需要美国采取新的做法，” 据她表示，“我们希望在战略上保持耐心，”她还说，白宫将在未来几周内就这个问题与国会的共和党人和民主党人，以及国际盟友和合作伙伴进行接触。

在回答关于拜登是否会继续严格限制中国科技巨头华为的问题时，普萨基表示，中国的工业间谍活动和窃取知识产权问题仍令人担 忧。

据普萨基说，“我们的观点，总统的观点是，我们需要更好地防范，这必须包括让中国对其不公平和非法的做法负责，并确保美国的技术不会为中国的军事建设提供便利。”

据路透社说，代表全球半导体设备和装置制造商的组织SEMI周一呼吁审查特朗普政府的出口管制政策，该组织表示，上一届政府的单边规定使任何潜在的好处都可能随着时间的推移而变得不那么有效，给美国的半导体行业造成了不必要的伤害，并使美国出口商容易受到报复。

据中央社今天引述消息报道说，白宫发言人莎琪25日表示，美中正处在激烈竞争中，总统拜登打算以“耐心”处理对中关系。中国外交部发言人赵立坚今天则说，希望新一届美国政府记取特朗普政府的“教训”，与中方相向而行。中国外交部26日下午举行例行记者会，赵立坚在会中回答相关提问时作上述表示。

据该报道引述环球网消息说，赵立坚指特朗普政府过去几年犯下了方向性的错误，将中国视为战略性竞争对手，“甚至是威胁，并据此采取了一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误行径，导致中美关系出现两国建交以来的异常严峻局面，这不符合两国人民的根本利益”。

据赵立坚并重申，中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣等方面，拥有广泛的共同利益，肩负著特殊的重要责任。“中美两国合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择”。

据赵立坚又说，希望美国新一届政府能够“吸取特朗普政府对华错误政策的教训”，客观理性地看待中国和中美关系，采取积极、建设性的对中政策，与中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康、稳定发展的正确轨道。