新冠疫情或让中国在2030年经济排行世界首位 ?

新冠疫情肆虐，影响各国经济发展，在中国武汉首先爆发新冠疫情后，中国经济在2020年持续增长，而美国因疫情肆虐陷入经济衰退，中国超越美国时间表更新，但是中国受到人口老龄化和美元结算等诸多不确定因素的限制。

广告 继续浏览后续

美国目前以其国内生产总值排行世界第一，但是拥有超过14亿人口的中国在过去10多年里经济增长迅速，逐渐缩小与美国的差距。

新冠疫情首先在中国武汉爆发后，中国严控，相对于其它国家更快走出疫情的阴影，恢复经济生产，这是否意味在中国更快超过美国而排行世界第一呢?

《费加罗报》分析指出一些经济学家有一些时期预测中国经济会超过美国，特别是美国从19世纪末期已经开始成为世界第一大经济强国，但是中国40多年来经济起飞，国内生产总值飞速增长。

经济学家通常用国内生产总值（PIB）来衡量一个国家的经济规模，而这一数据能够通过两种方式进行比较：一是通过购买力平价指数（PPA）比较各国的商品价格；二是以市场汇率将一国家的以本国货币计算的GDP转换为一种通用美元。

国际货币基金组织指出如果按照购买力平价指数来计算，中国在2017年已经超过美国，排行世界首位。但是如果按照传统的把国内生产总值换算成美元来计算，美国保持绝对优势，继续排行世界第一。

世界银行公布2019年的数据显示，美国国内生产总值上升2.2 %达到21.400亿美元，同期中国上升6.1% 为14.300亿美元，美国比中国高出7000亿美元。欧盟以15600位居第二，但是由于欧盟长期经济增长缓慢无法问鼎第一位。

中国将会经济排行第一吗?

对此经济学家指出自从中国从1980年代经济开始腾飞，美国和中国经济增长出现不同，最近10年美国经济年增长率平均为2.3 %而中国为7.7 %，中国经济增长在40年里从2%的增长率上升到16%，而美国略微下降从25.5 %下降到24.4 %。

《费加罗报》评论指出，无论我们喜欢与否，中国经济会超过美国只是个时间的问题。

首先习近平雄心勃勃，在2020年秋天推出新的5年发展计划，要在2035年把国内生产总值增加两倍，与此同时北京加快步伐，与太平洋地区15个国家签署了区域全面经济伙伴关系协定，随后在去年12月份与欧盟签署欧中投资协议。

其次，中国在武汉首先爆发新冠疫情后，中国严格控制，已经恢复经济生产，走在其它国家的前面，而美国还在经受疫情的重创，美国比中国受到损失要大。就是在中国国内经济实现反弹时，美国和欧洲等其他主要经济体也在努力地控制疫情，并力求恢复经济增长。

货币基金组织预计2021中国经济增长将为8.1 %，美国为3.4 %。

安联集团（Allianz）旗下贸易信用保险公司裕利安宜（Euler Hermes）预测，新冠疫情让中国可以更加快速的赶上美国，如果不出现经济衰退，中国或在2030年经济排行世界首位 。

但是美中贸易战，导致中国在新技术领域发展放缓，影响产量，而且中国社保水平仅于发展中国家类似。

中国如果想登上经济排行榜的首位，还需要面临未来几年经济增长低于5%的挑战，而且中国还要面临人口老化等社会问题。

与此同时美元继续主导主导全球贸易交往，就是全球贸易60%用美元结算，20%用欧元，只有3%用人民币。而且美国消费继续主导全球，也是世界第一进口国。

综述上述不同因素，中国还需要多长时间赶上美国，成为全球最大经济体呢，5年? 10年? 15年? 一些分析师已经开始计算和预测