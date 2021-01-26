美国准商务部长今参议院任命听证 矢言对抗中国“不公平”贸易行为

美国总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多(Gina Raimondo)今天将出席参议院听证会，她将承诺采取“积极”行动应对中国的贸易作法。

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据路透社今天报道称，美国准商务部长雷蒙多矢言积极行动对抗中国“不公平”贸易行为。消息说，雷蒙多现为罗德岛州州长，根据路透见到的书面证词复本，雷蒙多将向参议院商务委员会表示，美国必须“采取积极的贸易强化行动，对抗中国等国家伤害美国制造业的不公平贸易行为。”

在特朗普总统任内，美国商务部针对中国开启多道战线，将数十家中国企业列入贸易黑名单，其中包括华为、中芯国际及大疆创新。三名美国法官阻止了商务部在特朗普政府时期发布的命令；这些命令试图禁止新下载这两款应用，并对WeChat和TikTok施加限制，这些限制实际上将禁止它们在美国使用。这些裁决现正在美国巡回法院进行上诉审理。在美国政府的压力下，字节跳动已经与沃尔玛和甲骨文进行了数月的谈判，以最终敲定一笔交易，把TikTok的美国资产转移到一个新的实体，以解决美国的安全担忧。

该报道说，特朗普在位时，美国政府企图禁止中资企业旗下的TikTok及WeChat在美国应用程式商店上架，但始终无法如愿，若提名案获得参院确认，雷蒙多将接下这个烫手山芋。

在周一的新闻发布会上，当被问及要求字节跳动剥离Tiktok美国资产的现有行政命令的情况时，白宫发言人普萨基(Jen Psaki)没有做出回答，但表示她会跟进。普萨基补充说，“我们需要更好地防御，这必须包括让中国负起责任。”