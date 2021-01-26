荷兰实施宵禁措施后，遭遇40年来最严重的暴力局面

为了应对严峻的疫情局势，荷兰议会近日推出了新的宵禁措施，引发不满情绪，多座城市发生暴力抗议，暴力示威引发的骚乱已延续两个夜晚。250多人因暴力冲突而被捕，警方披露：这是该国40年以来遭遇的最严重的动乱。

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星期一晚间，包括首都阿姆斯特丹在内的多座城市发生警民冲突。防暴警察与抗议团体在阿姆斯特丹和港口城市鹿特丹发生的冲突中，造成了惨重的物质损失，许多商店被砸，被抢。其他许多城市也遭到暴力洗劫。

根据荷兰国家电视台（NOS）的报道，至夜间23点，警方逮捕了70多人。社交网络平台显示了一些暴力示威者抢劫商店以及殴打一名媒体人，随后遭到愤怒的示威民众驱逐的画面。

本次延续了数日的抗议示威，是对当局出台的宵禁措施做出的回应。1月21日，荷兰议会批准在全国范围实施宵禁。自23日起至少至2月9日，每晚21点至次日凌晨4点30分，无特殊情况不得外出，违者罚款95欧元。这是第二次世界大战以来，荷兰首次实施全国宵禁。

星期一晚间，多座城市的市长纷纷宣布将建立紧急应变措施，赋予警方更多的执法权力以遏制新的骚乱。当天早些时候，荷兰首相吕特谴责骚乱为“暴力犯罪”，并表示：这是荷兰40年以来遭遇的“最严重的暴乱”，“它与争取自由的斗争无关”。目前采取的封城等措施，是为了“与夺走了我们自由的病毒作斗争”。

像许多欧洲国家一样，目前荷兰的疫情局势严峻。该国境内累计感染病例已超过95万，其中1万3千5百79人死亡。