达沃斯视频演讲 美媒说习近平向拜登发出隐晦警告

达沃斯年度经济论坛昨天第一次以视频线上形式召开会议。中国国家主席习近平与会并发表演讲，习近平在讲话中表示，在国际上搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。华尔街日报指习近平向拜登发出隐晦警告。

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据华尔街日报今天报道说，习近平向拜登发出隐晦警告，反对对抗敦促协商。消息说，今年的世界经济论坛在网上举行，而非瑞士滑雪小镇达沃斯。

美国新上任的拜登政府准备召集盟友在一系列问题上挑战北京方面，对此中国国家主席习近平发出隐晦的警告，敦促进行多边协商以应对新冠疫情等全球挑战。

该报道说，习近平在世界经济论坛(World Economic Forum)上表示，在国际上搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。

据华尔街日报说，拜登入主白宫仅几天之际，习近平在他的办公桌前发表了上述讲话，背景是一幅长城图片。长城的建造初衷是为了阻挡外敌入侵。习近平表示，中国将继续开放经济并履行全球承诺，但强调每个国家都有权选择自己的发展道路。

该报道说，习近平敦促通过协商对话解决分歧，但没有提出任何举措来解决西方对中国在贸易、人权和军事等领域政策的批评。