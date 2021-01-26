香港制造遭制裁诉至世贸 美国阻止成立专家组审理此争端

美国阻止了世界贸易组织争端解决机构批准香港提出的将一项特朗普时期的贸易争端升级的要求，这是自美国总统拜登就职以来该机构首次举行会议。世贸的一份讲稿副本显示，美国代表在世贸组织争端解决机构的闭门会议上发表讲话时，反对香港提出的成立专家组，审理与美国之间有关香港制造商品原产地标记的争端。

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据路透社报道，美国昨天周一阻止世贸组织(WTO)批准香港提出的成立专家组审理“香港制造”标记争端的要求。该报道说，不过，华盛顿方面只能阻止一次，作为世贸组织的164个成员之一，香港有权在下个月再次提出这一要求。

美国政府去年8月发布通知，要求出口美国的香港制造商品必须贴上“中国制造”的标签。11月3日，一份世贸组织文件显示，针对美国出台的一项将香港输美商品的原产地标记从香港改为中国的规定，香港在世贸组织发起了一项贸易争端裁决要求。

该报道说，世贸组织争端解决机构举行的闭门会议，是华盛顿方面首次有机会就长期存在的贸易争端以及围绕世贸组织最高上诉机构新法官任命的磋商僵局发表意见。

据路透社说，前总统特朗普执政期间，华盛顿一直阻止上诉机构新法官的遴选程序，试图强行推动改革。不过，在周一的会议上，美国并未表现出对上诉机构的立场有所改变，仍拒绝支持任命新法官的提议。虽然拜登政府已经正式接管了贸易政策，但观察人士表示，预计在拜登的贸易代表提名人戴琪(Katherine Tai)得到确认之前，美国贸易政策不会有任何重大变化。