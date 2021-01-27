中国维权人士郭飞雄致信习近平要求赴美照顾重病妻子

中国维权人士郭飞雄27日发布声明表示：他已购买28日下午从广州飞往美国华盛顿的机票，希望赴美照顾身患癌症病重的妻子。他强调，若在机场遭到拦截，将展开无限期绝食抗议。郭飞雄27日致信习近平、李克强等人求援，并呼吁国际人权机构、美国国务院施压违法官员。

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郭飞雄表示，他身在美国马里兰州的妻子张青近期罹患结肠癌，而且出现扩散。他1月初曾致信中国国务院总理李克强，要求李克强责令当局归还护照，让他可以到美国与家人团聚。他的妻子刚刚做完肿瘤切割手术，身边儿女都小，只有他能够照顾妻子。他决心豁出去，已经做好在机场遭遇各种变数的准备。

郭飞雄告诉自由亚洲电台：我的护照能顺利办下来，说明我（之前）写信的诉求对象，李克强、赵克志不会阻挠。广东省公安厅和广州市公安局让我写了出国申请报告，允许我出国，才能办到新护照。在美国领事馆这些人道、善良的官员帮助下，两天就把签证办到了，手续已经完全办妥。但是昨天中午，广州国保面对面告诉我：广州同意我出国，但是公安部强行阻拦，会下令他们在机场把我拦住。除非我跟这些公安部的官员到几千里之外，一个非常神秘的地方，就我一个完全不知道的主题进行某种“谈判”。

郭飞雄声明强调：“如果我被非法、残无人道地拦截，就是我无限期绝食的开始—为了尽快见到急需我赶往照看的亲爱的妻子，同时为了抗议若干作恶者及其若干帮凶无底线、无天良的行径，为了抗议残无人道的非法限制公民出国旅行权利的秘密管理制度。”

本名杨茂东的郭飞雄，过去曾参与八九学运，后因声援「南方周末」报社及要求官员公布财产，于2013年被判囚6年。2019年刑满获释后争取出国，但护照一直被广州市公安局扣押。