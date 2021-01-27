习近平今听林郑与贺一诚述职 聚焦香港

中共总书记习近平下午透过视讯听取香港特首林郑月娥、澳门特首贺一诚述职。期间，习近平对香港疫情表示“很担忧”，他细数“反送中”以来的香港情势，强调必须始终坚持“爱国者治港”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述中国官方消息报道说，根据中国中央电视台晚间播出的“新闻联播”，习近平下午听取林郑月娥2020年度述职报告时表示，前一段时间，香港爆发第4波疫情，“我很关心、很担忧”。习近平表示，林郑月娥和港府应对修例风波（反送中）、2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和外部环境不利变化带来的多重严重冲击已取得一定成效；北京中央也对林郑月娥带领港府执行港区国安法的表现是“充分肯定”的。

习近平并强调：“要确保‘一国两制’实践行稳致远，必须始终坚持‘爱国者治港’。这是事关国家主权、安全、发展利益，事关香港长期繁荣稳定的根本原则。”习近平还称：“只有做到‘爱国者治港’，中央对特别行政区的全面管治权才能得到有效落实，宪法和基本法确立的宪制秩序才能得到有效维护，各种深层次问题才能得到有效解决，香港才能实现长治久安，并为实现中华民族伟大复兴作出应有的贡献。”

据央视说，习近平还要林郑月娥转达他“对受到美国无理制裁的香港特别行政区政府有关官员的亲切慰问”。林郑月娥向习近平表示，她将带领特别行政区管治团队竭尽所能，加倍努力地工作，无畏无惧地克服困难，让香港重新出发，迈步向前。

在听取贺一诚述职时，习近平则表示北京充分肯定澳门防疫工作，强调将继续全力支持澳门统筹疫情防控和经济社会发展，完善维护国家安全法律制度和执行机制，加快经济适度多元发展，更好融入国家发展大局，“把具有澳门特色的‘一国两制’成功实践不断推向前进”。

据央视消息说，分管港澳事务的中国国务院副总理韩正、中共中央办公厅主任丁薛祥、政法委员会书记郭声琨、统战部部长尤权、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙等人参加上述活动。