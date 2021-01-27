印度威胁永久禁用中国软件 字节跳动缩减在印人员

印度在完成审查相关公司对合规和隐私等问题的回应后，决定保持对TikTok和其他58款中国应用的禁令。多家媒体聚焦印媒报道永久禁用中国app的威胁消息。这些app被封杀的同时，中印边境关系也愈发紧张。去年两国在边境地区发生了冲突。至此尚没有消息报告中国其它网络运用公司是否采取相似的撤退措施。

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据路透社今天报道说，字节跳动将缩减印度团队规模，但不确定何时回归。根据中国字节跳动今天周三在发给员工的内部备忘录中表示，已经决定缩减印度团队的规模，也不确定何时会回到印度市场。

该报道说，两位知情消息人士周二说，印度在完成审查相关公司对合规和隐私等问题的回应后，决定保持对TikTok和其他58款中国应用的禁令。

报道称这些app被封杀的同时，中印边境关系也愈发紧张。去年两国在边境地区发生了冲突。

路透社引述看到的字节跳动在给员工的内部备忘录说，“我们最初希望这种状况不会持续下去...现在发现事实并非如此，” 根据这份备忘录，“在app无法运营的情况下，我们无法保持这么多人力...我们不知道什么时候回归印度。”

多家媒体昨天直截了当报道印度永久禁封与弃用中国app。