台北国际书展推介法国媒体人两本与中国相关新书

2021台北国际书展因新冠疫情而再度停办，但有三位法国媒体人撰写的与中国相关的两本国际地理政治新书，被书展法国馆作为国际重要作品计划而被译成中文并在台湾发表，这两本新书分别是“稀有金属战争”及“全球只剩北京标准时间”。

广告 继续浏览后续

中央社台北27日报道：这两本作品都是由法国媒体界重要人士集结许多人力，历经多时才完成的调查纪录。“稀有金属战争”为法国作家皮特龙（Guillaume Pitron）所著，皮特龙是记者、律师，自巴黎大学法律系毕业，美国乔治城大学国际法学硕士。他长期关心全球资源问题和地缘政治，曾实地探查40多个国家、撰写上百篇报告，获得14项新闻奖，包括法国媒体的年度最佳调查报告奖。

“稀有金属战争”是皮特龙的第一本著作，获得法国2018年度最佳经济图书奖，并获选为Turgot Prize年度最佳财经书。书中内容讲述稀有金属在21世纪的重要性，稀有金属在现代科技社会应用广泛，包括手机电池中的锂金属、航太科技使用的钛金属、半导体中的锗金属等。这些稀有金属因为人类科技、经济的依赖，也产生了诸多问题，皮特龙在书中就尝试分析稀有金属所引起的能源、环境保护、资源争夺、乃至政治思想体制的国际争端。

另一本受到推介的“全球只剩北京标准时间”，著重在观察中国对全世界铺天盖地进行外交、经济、军事和文化攻势。作者在书中探讨中国如何以国民观光当成国际关係的武器、以熊猫作为外交筹码、华为因为施作横跨南美洲至非洲的海底电缆，让中国军方能够获得敏感数据等议题，深入浅出观看中国对全世界的影响。

该书两名作者都是媒体人，分别为艾利克．寇尔（Eric Chol）和吉勒．峰丹（Gilles Fontaine）。寇尔是法国新闻週刊L'Express编辑总监，1996年至1999年派驻香港担任海外特派记者，此后多次报导中国相关新闻事件；峰丹则是法国商业周刊Challenges主编，15年来发表许多有关中国的报导。