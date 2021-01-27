多传中药能治新冠病毒 中国中药酝酿私有化与沪深上市

国药集团为中国中药的最大股东，其正与第二大股东中国平安保险集团及第三大股东、中国中药董事总经理王晓春合作推动中国中药私有化计划。中国中药公司在香港上市。中国疫情期间对某些中药配方的需求上升，因为这些药方被认为能预防新冠肺炎，提振了这些中药厂商的股票估值。路透社引述消息人士说，该财团目前也在寻求金融投资者加入这笔私有化交易，致力于在3月底敲定该交易。

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据路透社今天引述消息报道称，国药集团为首财团拟以33亿美元将中国中药私有化。根据两名直接知情人士表示，由国有医药业巨擘国药集团所牵头的财团计划将香港上市公司中国中药私有化，此交易对中国中药的估值至少为33亿美元。

据这些消息人士称，国药集团为中国中药的最大股东，其正与第二大股东中国平安保险集团及第三大股东、中国中药董事总经理王晓春合作推动此案。这前三大股东总计持有49.4%的股份。该财团计划以每股至少5.1港元(0.66美元)的价格将中国中药私有化。这个报价比该公司过去一个月3.83港元的平均股价溢价约33%。周三下午，中国中药暂停股份买卖，此前股价上涨近8%，至4.35港元。

该报道说，中国疫情期间对某些中药配方的需求上升，因为这些药方被认为能预防新冠肺炎，提振了这些中药厂商的股票估值。生产清热解毒中药的片仔癀的历史市盈率(本益比)目前为逾100倍，股价较一年前上涨了一倍多。

然而据路孚特数据显示，中国中药的远期市盈率为9倍，远低于行业均值20倍，其股价去年只上涨了2%。其中一名消息人士表示，国药牵头的财团打算最终让中国中药在内地股市上市。

路透社说，上述消息人士不愿具名，因为他们未获授权对媒体发言，且交易谈判保密。