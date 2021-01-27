大众总裁迪斯：中国走在正确的道路上

据德国《世界报》报道，德国汽车生产商大众集团总裁迪斯（Herbert Diess）赞扬了中国的经济政策。迪斯对大众公司在华业务非常满意。

广告 继续浏览后续

在达沃斯经济论坛的一次视频会议上，迪斯表示，“我认为中国走在正确的道路上。去年我们两家在华合资企业都由大众公司占据了多数股权。这在过去30年来是完全不可能的事情。”迪斯还表示，中国公司在欧洲投资时遇到的困难要比欧洲公司对华投资更多。一同参加这次网络讨论的还包括欧洲央行总裁拉加德、德国经济部长阿尔特迈尔以及法国经济部长勒梅尔等。阿尔特迈尔对迪斯给予了扶持。

不过，迪斯显然也无法回避中国的人权问题。当主持人问及新疆和香港问题时，迪斯表示，“我们确实看到，中国在民主问题上没有进步。但是同中国进行贸易，同中国进行沟通交流，总比撤离中国好得多。”

中国是德国大众，戴姆勒和宝马汽车集团的最重要销售市场，占其汽车销售总额的1/3以上。受疫情影响，全球汽车销售普遍下滑，唯独中国一枝独秀，销量继续攀升。

迪斯希望“隔离和两极化的时期”结束。他指的是特朗普总统执政时的中美贸易战。迪斯希望“我们将通过自由贸易回到更开放的世界。”

经济部长阿尔特迈尔在这次讨论会上，也拒绝了对与中国合作的批评。就在年关将至前，欧盟与中国签署了已经谈判多年的投资协议。当时主要负责此事的是担任欧盟理事会轮值主席的德国。这一协议被认为会给欧盟与美国新总统拜登的关系带来负担。但阿尔特迈尔在达沃斯讨论会上辩护说：“与中国的协议不是错误的”，“它在很大程度上符合美国已经与中国达成的协议”。

阿尔特迈尔还表示，协议是为了创造公平的竞争条件。“我非常乐观，我们可以在世界范围内谈判并签署类似协议。我认为美国也将遵循这条道路。”

确实，该条约使欧洲公司更容易在中国投资，打开了以前完全封闭的某些市场，并在某些明确提到的领域创造了优势，例如电动汽车的生产。在此，首先获益的是大众，宝马和戴姆勒。他们及其中国伙伴已共同投资了数十亿美元。由于中国相对稳定的汽车销售，这些集团得以抵消去年欧洲巨大损失的一部分。

迪斯希望世界经济能回到全球化和多边主义的道路上，他拒绝返回到更多的本地生产链。他说：“未来，我们将继续依靠全球供应链和全球分工。”“开放市场对每个人都有很大优势。”