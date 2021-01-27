崔天凯央视谈中美关系说什么

拜登上任后中美关系会如何变化？中国驻美大使崔天凯回应称，美国最应该恢复的是“大国的样子”，美国政府的（对华）政策在陆续出来，崔天凯说要“看清虚实”，确实还要再看一看。对中美关系战略框架能否达成共识，崔天凯称这还取决于美国新政府究竟出台什么样的政策。

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据路透社今天报道说，中国驻美大使称：美国最应恢复“大国的样子”，战略框架能否达成取决于美政策。消息说，崔天凯周二晚间接受中国央视采访时表示，美国总统拜登将用“耐心”面对中国，希望美国方面能够利用这个时间好好回顾近些年的对华政策，找到这些年症结所在，采取一个积极的、建设性的、向前看的、也是符合当今实际的一个对华政策。

据崔天凯说，“至于强硬不强硬，这是一个态度问题，我们要看的还是他政策的实质。”崔天凯称，白宫发言人基本上把中美关系定义为战略竞争的关系，对中国内外政策的一些看法也不是那么准确。希望美方能够利用耐心好好地、客观地来认识中国，认识当今的世界，认识中美关系。

据路透社说，白宫新闻秘书普萨基周一表示，美国正与中国展开激烈竞争，拜登总统希望“耐心”处理与中国的关系。在崔天凯看来，就中美关系而言，变化是绝对的，不变是相对的，关键是看中美关系往哪个方向变，这取决于中美双方能不能相向而行，对中美关系战略框架能否达成共识。这还取决于美国新政府究竟出台什么样的政策。

崔天凯表示，对美国来说，能不能接受中国这样的跟它很不相同的国家发展起来，这是一个根本性的问题。据崔天凯说，“换谁当总统都要回答这个根本问题，如果对这个问题有清晰、明确、积极的回答，两国关系当中的具体问题都能找到解决办法。”

据该报道，对于中美贸易接下来还会“战”吗？崔天凯认为，在过去两三年中，双方在这个问题上进行很多次“交锋”，也有很多谈判，所以最后达成了第一阶段的经贸协议。尽管后来受到疫情的影响，但从中方而言做了很多努力来执行这个协议，美方也看到了。崔天凯表示，双方要本着互利共赢的精神，去处理两国经贸关系，有什么问题更多地通过协商、谈判来结果，而不是靠“关税战”“贸易战”。

至于中国学生还能去美国留学吗？崔天凯认为，相信美国还会成为大家留学目的地之一。“我觉得美国的科技和教育水平在世界上还是领先的，美国还有很多地方值得我们学习借鉴，包括美国成功的地方，也包括不那么成功的地方，我们都可以借鉴。”

据路透社的报道，中国驻休斯敦总领事馆、美国驻成都总领事馆会不会恢复开放？崔天凯回应称，解铃还需系铃人，美方应该在这方面表现出他们的诚意和善意。现在拜登政府刚刚上任没有几天，双方还没有开始讨论这个问题。崔天凯说，“相互关闭总领馆不是我们要做的，也不是我们第一个要做的。先做的人要先采取纠正行动。”崔天凯称。