“恶俗维基”遭错指涉习近平女儿及姐夫资料外泄案 “主犯”母怒控炮制冤案

据苹果日报今天引述美媒消息指，因公开国家主席习近平的女儿习明泽和姐夫邓家贵的个人资料，导致24人被集体判刑的“恶俗维基”案件余波未了。获刑者家属打破沉默，指控这是广东茂名市公安构陷炮制的冤案，在无法拘捕境外网站“支那维基”主理人的情况下，不惜移花接木，让“恶俗维基”顶替，拘捕大批会员，年仅20岁的营运者牛腾宇遭判囚14年，其他23名会员也获刑。据报，24人遭受酷刑逼供，成为“代罪羔羊”的牛腾宇被打到手臂残废、不准睡眠，甚至挨饿，被迫承认是“主犯”。最后，茂名警方受到嘉奖。

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据苹果日报今天报道称，习近平女儿及姐夫资料外泄，恶俗维基24人获刑，“主犯”母怒控：公安移花接木炮制冤案。该家属控诉广东茂名公安为立功，炮制冤案，将“恶俗维基”顶替实际涉案的“支那维基”。

该报道称，这宗被指高度政治化的案件，广东茂名市茂南区法院上月30日一审宣判，24名年轻人罪成，其中，牛腾宇最初被控寻衅滋事罪，去年12月30日开庭加控“侵犯个人讯息”和“非法经营犯”罪，获刑14年及罚款13万元人民币（约16万港元）。日前，牛腾宇及其他获刑者的母亲均表示要提出上诉。

苹果日报说，牛腾宇的母亲向美国自由亚洲电台说：“我的儿子在2019年8月初（被）抓，因为习明泽的照片被人传到‘支那（维基）’网站上，被中央发现之后成立一个专案组，然后在全国出动大批警力抓这些会员，但是经过严格审讯后他们都是无罪的，各地警方就给释放了。”她批评，只有茂名警方想立功，就移花接木嫁祸“恶俗维基”，把“恶俗维基”的会员全部拘捕，“茂名警方在利益驱使下昧着良心把案件拔高，他说献了一份国庆大礼，上报公安部‘圆满破获一起与反华势力相勾结的恶势力集团大案’。”

据该报道，牛腾宇在单亲家庭长大，跟随母亲到河南焦作生活，因学籍问题于13岁辍学，其后自学电脑知识，于2014年获得西安中国网络安全技能大赛第三名，虽然获多所大学招揽，但为了照顾家人，牛腾宇选择放弃入读大学，靠编写软件为生。牛母确信儿子绝不可能做违法的事情，并谴责当局使用酷刑逼供。牛母指，所有年轻人根本都不是上传照片的人，而是代罪羔羊。“他们（茂名警方）给这些孩子找证据，那里边剥夺人权，就跟纳粹集中营一样，就每天对他们逼供诱供、威胁恐吓……特别是牛腾宇，让他承认自己是主犯。”牛腾宇被打、倒吊，不让睡觉，还遭受酷刑，警察打晕他后再用冷水泼醒他，还把他的一只手臂打到残疾。