日美外长举行首次电话会谈

日本外相茂木敏充,1月27日与美国拜登政府新上任的国务卿布林肯举行了首次电话会谈。根据日本方面的消息，双方围绕日本提倡的“自由开放的印度太平洋”的重要性交换了意见，并表示就继续坚持日美与日美澳的合作达成一致。

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茂木指出：为美方确认了有关日美防卫义务所定的日美安保条约第5条适用于钓鱼岛表示感谢，布林肯表明美国的防卫关联钓鱼岛的方针不会改变，并希望3月末到期的有关日本驻留经费的特别交涉早期谈妥。

双方还确认了早日会面的必要性，茂木告知说将协调访美日程。两人还磋商了朝鲜绑架日本人问题，美方表示，对日方希望早期解决的方针表示理解和支持。

两国外长还就中国等地区局势交换了意见。面对在东海和南海增强军事影响力的中国，两人在东亚地区安全环境严峻度上升这一点上达成共识，确认将推进日美以及包括澳大利亚和印度等的合作。

两外相还表示在新型冠状病毒对策等地球规模的课题上紧密合作。两人还商定日美将共同致力于应对气候变化问题。还一致同意搞活七国集团（G7）框架并巩固七国集团的紧密团结。

这是双方在拜登政权开始以后，首次举行的日美电话会谈，电话会谈进行了约30分钟。

茂木在会谈后指出：“日本是布林肯国务卿是继加拿大之后第二个通电话的国家。这是拜登政府重视日美同盟、并打算积极参与印度太平洋地区的证明。”