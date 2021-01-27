欧盟贸易部为中欧投资协议辩护

两天前，欧洲100多名中国问题专家和人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，至少是暂时的。欧盟前副首席谈判代表、现任贸易部委员会主席韦安德（Sabine Weyand）女士1月27日在布鲁塞尔欧洲政策中心(CEPS)阐明立场，表示：美国对华政策取得的成绩是有限的，欧洲应巧妙地和中国合作，奇迹般地促使中国变成一个自由民主和具有开放市场经济的国家。

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现任贸易部委员会主席韦安德表示：“我没有低估面临的巨大挑战，让中国融入一个基于规则的体系之中。但是我们别无选择，我们的选择就是参与。一些批评者表示：指望中欧投资协议能够对欧洲公司享有开放中国市场，这是没有多大希望的。 韦安德批驳道：你们的标准是什么？签署一项协议能够使得中国逐渐变向一个更加民主自由、具有一个开放市场的经济国家，这难道不是一个理想的世界吗？

她还表示：美国在中国的关系上取得的成功是有限的。如果欧盟能做到最好，这不就是一个完美的标准吗？

欧盟贸易部委员会主席表示：该协议涉及到国际劳工组织（ILO）公约，特别是有关强迫劳动的公约，中国答应在批准公约时信守承诺。 她还表示：我们和中国人合作的时候应该聪明一些。告知他们如果想欧洲核准投资协议，那么在投票之前就应该有些表示。

法新社布鲁塞尔还报道说，欧盟驻华大使郁白(Nicolas Chapuis)1月25日在一次记者会上表示：贸易协定或投资协议都不是让人尊重人权的司法工具。

据德国《明镜周刊》的报道，1月25日在一封公开信中，批评人士表示：北京近些年来多次违背承诺。在此情况下，认为中国会信守在投资和贸易上的承诺，是一种幻觉。信中列举的例子是对相关民主运动的镇压、对维族尔人强制劳工营、北京对澳大利亚的制裁和与台湾的对峙。