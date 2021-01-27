武汉市民要求会见世卫查源专家

世界卫生组织多名专家日前抵达武汉，展开2019冠状病毒疾病疫情溯源调查。当地一名疫情受害者家属张海向世卫专家提出会面的要求，“听家属谈谈那段时间可怕的经历”。据张海表示，“武汉人民因为病毒爆发，以生命为代价成为了牺牲品。如果世卫组织不敢见这些家属的话，那世卫组织来武汉（进行调查）就是糊弄全世界的人们”。世卫组织据信至此还没有回应张海的要求。

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据中央社今天引述报道称，拒绝民意何以得真相，武汉市民要求见世卫专家。消息说，武汉封城届满一周年，经历了这场浩劫的市民，有人批评当局隐瞒疫情，使亲人丧生。部分试图对外发声的人，至今仍被当局监视。

中央社引述美国自由亚洲电台26日刊登武汉市民张海的专访，指世卫组织尚未回应他的要求。张海的父亲去年因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）而病故后，张海向湖北省的法院提告，追究当地政府和医院有关人员责任并索赔，但法院拒绝受理；张海之后又要求湖北、武汉两级政府公开疫情资讯，也石沉大海。世卫组织病毒溯源专家组1月14日抵达武汉后，张海要求专家组成员结束隔离后与疫情受害者家属会面。

据张海说，希望武汉市政府能与家属一起会见世卫组织专家，此外，“我也想问世卫组织的这些专家敢不敢见这些家属，听这些家属谈谈那段时间可怕的经历”。张海表示，“武汉人民因为病毒爆发，以生命为代价成为了牺牲品。如果世卫组织不敢见这些家属的话，那世卫组织来武汉（进行调查）就是糊弄全世界的人们”。

张海说，希望世卫专家不要受外界干扰，保有本心、实事求是，“因为到目前为止，武汉市地方政府一直不承认自己的瞒报犯罪行为，最起码的担当都没有，敢做不敢为，事后还百般狡辩”。据张海强调，“如果世卫组织专家也是昧著良心说假话的话，那么对逝者是一个很大的侮辱”。

据该报道说，在回答“您如何看待中国媒体在新冠疫情（COVID-19）受害者家属对政府追责一事上集体缺席”的问题时，张海说，“所有受害者家属，国内是全部封杀了，我始终认为这是很不正常的现象”。张海表示，“每个生命都是很宝贵的，一个国家也是由人民组建的，最起码这个国家应该善待人民，做了错事、犯了罪，应该给人民一个交代，不然的话会寒了更多人民的心”。